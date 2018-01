MoraBanc i Barça es troben amb ganes de canviar tendències

Partit sense la transcendència de l’imperatiu de la Copa del Rei, però sí amb la importància de sumar victòries tant per part del BC MoraBanc Andorra com per a l’FC Barcelona Lassa, que estan necessitats de triomfs després dels últims resultats. La dinàmica que porten no és gens positiva i requereixen del triomf per canviar tendències. El matx es juga demà a les 18.30 hores al Poliesportiu d’Andorra.

El conjunt de Joan Peñarroya es presenta a la cita després de desencís que va suposar quedar-se sense opcions a la jornada anterior de ser a la Copa del Rei de Gran Canària. Quan l’equip depenia de si mateix, perdre seguidament davant el San Pablo Burgos i el Movistar Estudiantes el va condemnar a no repetir l’experiència de l’any passat. Aquesta setmana s’ha fet teràpia per reaccionar i no allargar més en el temps la situació actual. El tècnic espera poder recuperar de cara a aquest enfrontament a Moussa Diagné, que precisament està cedit pels blaugranes. La temporada passada el Barça també es va presentar en una situació similar a l’actual, marcat per la irregularitat i després d’una matx de l’Eurolliga. En aquella ocasió el MoraBanc va ser capaç de vèncer a l’equip dirigit llavors pel grec Georgios Bartzokas.

Creure en si mateixos

L’FC Barcelona es presenta ple de dubtes, fruit de la irregularitat mostrada durant tota la campanya, ja que quan sebla que remunta, torna a encadenar derrotes, algunes de les quals davant rivals de menor entitat, tant a la Lliga Endesa com a l’Eurolliga. Precisament aquesta setmana ha tingut doble duel a la competició continental. Dimarts perdia a la Fonteta davant el València Basket, mentre que dijous superava al Palau Blaugrana al Brose Bamberg, en un matx que va estar a punt d’escapar-se al tram final. Només l’encert de Rakim Sanders va evitar que es produís un nou desastre a Can Barça.

Alonso: «Hem de creure que podem guanyar a qualsevol lloc. Això és una cosa que a vegades ens fa falta»

El tècnic culer, Sito Alonso, té molt clar que és el que necessita el seu conjunt. Requereix tenir confiança i no dubtar en la tasca que realitza. «Hem de creure que podem guanyar a qualsevol lloc. Això és una cosa que a vegades ens fa falta. Hi ha coses que ha fet aquest equip que no són fàcils i d’això s’han de donar compte. Jo segueixo creient en ells», assegura l’entrenador madrileny, que vol que mostrin la mateixa actitud que contra els alemanys: «Han estat amb ganes de guanyar. És important el que vaig dir, tinc creença màxima en l’equip vagin com vagin les coses. Si van malament, encara més. Ells hi han de creure perquè han fet coses bones, i també dolentes, però el bàsquet que han mostrat a vegades és de molt nivell».

La jornada decideix les tres últimes places per a la Copa

És l’última jornada de la primera volta, i amb coses per decidir encara per a la classificació per a la Copa del Rei, els horaris de demà estan unificats. Només el Delteco GBC-Reial Madrid no es juga a les 18.30 hores. El matx de Sant Sebastià serà a les 17.00 h.

Hi ha encara tres places disponibles per a ser el mes vinent a Gran Canària per disputar la Copa, i són quatre els equips que hi opten en aquest darrer enfrontament que permet classificar-se. Unicaja, Baskònia, Iberostar Tenerife i UCAM Múrcia són els candidats. Andalusos, bascos i canaris depenen de si mateixos, mentre que els murcians necessiten no només guanyar el seu matx, sinó esperar que algun dels seus rivals falli i a més a més tenir l’average a favor. La resta de la Copa la completen Reial Madrid, FC Barcelona Lassa, València Basket, Montakit Fuenlabrada i Herbalife Gran Canària. Aquest últim, per la seva condició d’amfitrió, té la plaça garantida. L’Unicaja té com a rival precisament al conjunt canari, en un matx que es jugarà a Màlaga. El Baskònia rep al cuer de la classificació, el Reial Betis Energía Plus, i el Tenerife al Movistar Estudiantes. Dels que lluiten per a la plaça copera, només l’UCAM juga a domicili. Ho fa a la pista del Divina Seguros Joventut.