Pijuan suspèn el judici sense data per decidir si expulsa el Govern

El judici de la causa general del cas BPA va quedar ajornat ahir fins a nou avís. «El judici continuarà quan es pugui», va afirmar el president del tribunal, Josep Maria Pijuan, un cop finalitzat el debat de totes les qüestions prèvies presentades pels advocats dels processats. A partir d’ara, el tribunal s’ha de reunir per deliberar sobre les deficiències i irregularitats durant la instrucció denunciades per les defenses. Segons els càlculs del magistrat, el judici no es reprendrà amb els interrogatoris als processats fins, com a mínim, d’aquí a tres setmanes i amb previsió que el període de demora pugui encara ser més llarg.



Al finalitzar l’exposició de les qüestions prèvies, el defensor de Joan Pau Miquel va voler demanar uns dies de suspensió per poder estudiar la nova documentació agregada al cas. Pijuan, però, ja tenia pensat parar el procés durant les properes setmanes amb la intenció de promoure un procés totalment garantista.

L’expulsió del Govern

Entre les deficiències presentades pels lletrats dels processats, el magistrat n’ha destacat dues per la «incidència sobre la validesa del procés». Així, el tribunal haurà de decidir si el Govern, i també els actors civils, estan legitimats per seguir com a acusació en el judici. El president ja va avançar, però, que la resposta no arribarà «abans de dimecres o dijous» i que el pronunciament sobre aquestes dues qüestions es farà per separat de la resta de peticions dels defensors, que arribarà més tard. A més, i acceptant que «no serà cap sorpresa», Pijuan ja preveu que sigui quina sigui la resolució dictaminada, la part que no hi estigui d’acord recorrerà.

El magistrat calcula que com a molt d’hora la vista es reprendrà d’aquí a tres setmanes

De fet, els lletrats dels processats ja van anunciar que ho farien en cas que el Govern segueixi al judici. I, per evitar que la resolució dels recursos pugui ser contrària al que dictamini el tribunal i que això anul·li el procés, Pijuan va afirmar que fins que els hipotètics recursos no estiguin definitvament resolts en jurisdicció andorrana no es reprendrà la vista, de manera que el judici es podria ajornar fins i tot mesos. El magistrat també va aclarir que, en cas que els interessats arribessin fins el Tribunal Europeu dels Drets Humans, el tribunal no s’esperarà perquè el procés es podria allargar durant anys.



Pel que fa a la resta de les irregularitats denunciades pels advocats dels acusats, el Tribunal de Corts no es pronunciarà fins a la represa de la vista. Entre d’altres, haurà de donar resposta a diverses demandes de nul·litat de la causa, a la vulneració del dret a la defensa i a un procés degut o a l’eliminació de certes proves del sumari.

Els possibles recursos

El motiu de la decisió és clar, ja que si algun dels eventuals recursos es resolgués contràriament a allò dictat pel Tribunal de Corts, el judici quedaria invalidat i s’hauria de tornar a celebrar.



Dits recursos es podrien interposar per les dues parts. És a dir, tant si el tribunal decideix expulsar el Govern i/o els actors civils, com si no. En el cas que dictamini que deixen de formar part de la causa, actors civils i Executiu poden recórrer la decisió fins arribar al Constitucional, si ho creuen oportú. En cas que es mantinguin com acusació particular, les defenses també podran impugnar la decisió.

Les irregularitats denunciades

La sessió celebrada ahir va ser la més light de tota la setmana. Entre els passadissos es comentava que l’ajornament, en part, s’agraïa perquè donava un «respir» de feina a la vintena d’advocats del cas. Al llarg de la setmana s’han debatut al voltant d’una dotzena de qüestions prèvies que posaven en entredit el procés d’instrucció. Dues de les més destacades es van presentar el primer dia del judici de la veu de Jesús Jiménez, defensor de Joan Pau Miquel, el processat amb una major pena demanada pel fiscal. En concret, Jiménez va argumentar que la causa s’havia d’integrar al cas Gao Ping, que ja està en instrucció perquè tracta els mateixos delictes de blanqueig imputats a Pallardó. És a dir, segons el lletrat, hi ha dues causes obertes investigant el mateix assumpte. A més, va posar sobre la taula que és «absurd» que en un dels casos Pallardó estigui citat com a inculpat i, en la present, com a testimoni.



La primera jornada també va servir per demanar que la causa que es va obrir a part per investigar les presumptes amenaces de policies espanyols a dirigents de BPA per obtenir informació de polítics independentistes catalans no s’investigui per separat, sinó que s’inclogui en el judici de la causa general.



El segon dia els lletrats van denunciar que durant el procés d’instrucció s’havia vulnerat el dret a la defensa perquè se’ls va dificultar accedir a tota la documentació. Dimecres, en canvi, l’atenció es va centrar en la petició en bloc de les defenses perquè el Govern sigui expulsat del judici per «atropellar» competències de la Fiscalia. A més, l’advocada Anna Solé va sol·licitar la nul·litat de les proves provinents d’Espanya en considerar que la comissió rogatòria per la qual es van obtenir no va estar ven formulada.



Durant la quarta jornada, les defenses van sol·licitar l’expulsió dels actors civils del judici, que demanen una indemnització econòmica, per manca de «legitimació», i Silvestre va denunciar que les actes del consell d’administració, del comitè de prevenció de blanqueig i del comitè d’ètica de BPA comissades per la policia per ordre de la batlle no havia estat incorporades correctament al sumari. L’última qüestió prèvia la va presentar Antoni Duró que va manifestar que s’han incorporat altres causes, com ara part del cas Emperador de manera «irregular».