Vols de l’aeroport de la Seu a Palma, Madrid i Marsella durant el març

Els tres destins escollits, segons Vinseiro, ofereixen «una quota de mercat nova» perquè són ciutats que estan a una distància curta en avió però llarga en un altre mitjà de transport i per això assegura que de cara al futur, la intenció és obrir més vols sense descartar ampliar l’oferta a altres destins.

El director de Regina Viatges, Albert Vinseiro, va explicar ahir que aquests vols permetran una petita empenta a nivell turístic en plena època d’esquí. De fet, a través d’Andbus oferiran paquets amb el desplaçament inclós i també amb l’opció d’hotel de quatre o cinc estrelles: «El perfil de clients és de classe mitjana-alta que podran aprofitar per venir a passar el cap de setmana o l’entre setmana sencer. En tres hores com a molt passaran de ser a casa a ser a Andorra», va assegurar.

Regina Viatges, agència de viatges de la Seu amb seu també a Andorra i que treballa de la mà d’Andbus, és la promotora d’aquesta iniciativa. Segons la seva planificació, posarà a disposició tres vols d’anada i tornada des de la ciutat francesa i les dues espanyoles cada divendres i dilluns; seran un total de vuit jornades a les quals posaran a disposició unes 15 places per cada avió, a través de la companyia aèria Twin Jet. En total, la suma de places ascendeix a 720 i amb uns preus aproximats de 100 euros el vol.

L’aeroport de la Seu ja s’està preparant per operar amb nous vols des del 9 de març a l’1 d’abril vinent –ambdós dies inclosos– cap a Palma de Mallorca, Madrid i Marsella en una operació que pretén arrossegar turistes en un mes al qual hi ha Setmana Santa pel mig.

Per Iván Moure

