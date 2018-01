El Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs de les lleis de transferències i competències

El Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el passat dilluns els recursos d’inconstitucionalitat de les lleis de transferències i competències presentats a mitjans de desembre pels consellers del PS Pere López, Rosa Gili i Gerard Alís; pels liberals Jordi Gallardo i Ferran Costa; i pel representant parlamentari d’SDP, Victor Naudi.

El Tribunal Constitucional té dos mesos per endavant més un optatiu de pròrroga per acabar de determinar el veredicte sobre una Llei de competències i transferències que va ser aprovada a l’octubre amb el suport de DA, de la consellera independent Sílvia Bonet i dels llavors liberals Josep Pintat i Josep Maria Camp.

Amb tot, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, va encarregar un informe al catedràtic i exmagistrat del Tribunal Constitucional Miguel Angel Aparicio, que discrepava amb punts de la Carta Magna com el de la cessió obligatòria dels comuns al Govern per infraestructures d’interès general o de les xifres que l’Executiu ha de repartir per llei a les corporacions locals.

