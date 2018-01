Stop Violències posa fre a l’assetjament sexual nocturn

l’entitat Stop Violències endega el projecte Respecta’ns la festa de totes per combatre l’assetjament sexual que pateixen algunes dones durant l’oci nocturn. La iniciativa pretén sensibilitzar sobre aquest tipus de violència, anomenada de baixa intensitat, a través de l’actuació d’un grup de voluntaris de nois i noies que, durant diverses festes, aniran repartint unes polseres amb el lema No i punt. L’objecte portarà inscrit el número de telèfon 646 464, al que podrà trucar qualsevol víctima d’assetjament o agressió sexual.

Segons informa l’ANA, el grup de voluntaris –que tindrà entre set i 12 membres– s’està professionalitzant per saber com actuar en cada situació. Tot i això, l’encarregada d’atendre les víctimes d’agressions sexuals i posar en marxa el protocol d’intervenció serà la presidenta d’Stop Violències i psicòloga especialitzada en violència sexual, Vanessa M. Cortés.

El projecte s’iniciarà amb una prova pilot i la primera festivitat que s’ha escollit per actuar serà el Carnaval d’Encamp. A més, la iniciativa servirà per recopilar dades, ja que a hores d’ara no existeix cap estadística d’agressions sexuals al país. Per recollir la informació, el grup de voluntaris farà enquestes als assistents de la festa i preguntarà sobre la incidència d’aquest tipus de violència nocturna. Els resultats es faran públics el 25 de novembre, Dia internacional per l’erradicació de la violència contra les dones. Tanmateix, qualsevol cosa que succeeixi durant les festes es traslladarà als comuns corresponents.

El projecte compta amb el suport econòmic del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior i del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra (FNJA), alguns membres del qual també hi participen activament. Tot i això, des d’Stop Violències s’assegura que el projecte busca la implicació de les institucions i de la policia, ja que és una iniciativa transversal per acabar amb les violències contra les dones.