Clotet posa veu a la lluita Fanny Mendelssohn com a compositora

La música de Mendelssohn i la veu de l’actriu catalana Aina Clotet es van unir dissabte passat al Teatre Comunal d’Andorra la Vella arran d el 14è Cicle de l’ONCA. El programa, titulat Integral Simfonies Mendelssohn II es va estrenar dijous al Petit Palau i uneix quatre simfonies de Mendelssohn (escrites quan el compositor només tenia 12 anys) amb uns textos de la seva germana Fanny (interpretats a través de la veu de Clotet).

Un cop finalitzat l’espectacle, el director escènic, Joan Hernández, va voler destacar que amb el text «s’ha volgut reivindicat la figura femenina i de dona també artista i creadora de Fanny», que per la seva condició de dona «va haver de viure a l’ombra del seu germà», tot i ser una excel·lent compositora i pianista. Prova d’això en són les 466 obres que va compondre. Ara bé, només va poder demostrar el seu art amb la música en el cercle més íntim i familiar i no va rebre cap reconeixement en vida.

De fet, el paper de Clotet va ser convertir-se per uns instants en Fanny Mendelssohn i –entre simfonia i simfonia– llegir quatre cartes, que van permetre retratar el paper de la dona durant la primera meitat del segle XIX a través de la seva relació amb la família i el context social.

Segons Hernández, la construcció teatral de l’espectacle és senzilla «però suficient perquè la gent pugui identificar el personatge amb Clotet». A més, respecte a la posada en escena, el director va explicar que quan li van fer la proposta d’encarregar-se de l’adaptació de textos i la dramatúrgia, de seguida va pensar en una actriu, i va confessar que «tenia moltes ganes de conèixer i treballar amb l’Aina».

Les cartes

El concert va començar amb una carta que el pare de Fanny va adreçar a la seva filla i que va servir per introduir la primera peça musical, la Simfonia número 4 en do menor. Tot seguit, el relat va continuar amb la infància de Fanny, les dones de la seva família i la influència que van tenir en ella, per deixar pas a la Simfonia número 6 en mi bemoll major.

Després, un escrit de Jean-Jacques Rousseau va situar els espectadors a la realitat de l’època i a la dualitat dona-artista, per passar a escoltar la Simfonia número 12 en sol menor. Ja a la recta final, unes declaracions de Fèlix van fer que Fanny fes front, definitivament, a la realitat social imposada per la seva condició de dona per sobre de la seva condició de creadora; amb la Simfonia número 8 en re major posant el punt i final al concert commemoratiu.

Propers espectacles

