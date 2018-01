Liberals canalitza les demandes d’Autea i Amida

Els consellers generals del grup parlamentari liberal es van reunir divendres passat amb els responsables de l’Associació per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física, visual i auditiva (Amida) i l’Associació d’Afectats d’Autisme (Autea) per mostrar la seva voluntat de mantenir un contacte continu amb el teixit associatiu del país i per conèixer les necessitats, inquietuds i demandes d’aquests col·lectius.

Per part d’Amida, es va posar en relleu «l’excés de burocràcia i protocols» en els processos per poder sol·licitar ajudes a la CASS. Una acumulació de paperassa i gestions que en alguns casos «deixen en situació de vulnerabilitat a les persones afectades». Tanmateix, des d’Autea es va fer arribar als consellers «la necessitat de crear un itinerari educatiu específic» per a persones amb autisme, de manera que pugui haver-hi una inclusió efectiva i real en la societat. L’objectiu d’aquest itinerari educatiu no seria un altre que «aconseguir l’apoderament de les persones amb trastorn de l’espectre autista». Una altra de les demandes que va exposar Autea va ser que cal «un augment de personal del SAAS que pugui donar resposta a les persones autistes».

En vista dels neguits, el president del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, va explicar que trobades com aquestes «serveixen per copsar de primera mà la situació de les associacions i els col·lectius que representen» i que des de Ld’A s’espera «donar resposta a les demandes i evitar situacions que puguin dificultar la vida d’aquests dos col·lectius».