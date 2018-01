Standard & Poor’s vol precaució amb l’intercanvi a la demanda

A més, l’agencia qualificadora indica que es podria donar una pujada del ràting si es culmina la negociació amb la UE a través d’un acord d’associació. També si es conclogués l’aproximació a institucions financeres com l’FMI, que pot oferir una major estabilitat del sistema financer al país i que facilitaria la gestió de possibles crisis sobrevingudes. L’agència també apunta l’impacte positiu en futures avaluacions de la millora de les dades estadístiques que derivaran del Pla Estadístic aprovat pel Consell General.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació