8 anys per traficar amb estupefaents

L’Audiència de Lleida acollirà dimecres i dijous vinent el judici a tres homes i tres dones acusats de traficar amb drogues a la Seu d’Urgell. La Fiscalia demana per als acusats, d’entre 31 i 58 anys i de nacionalitats colombiana, nigeriana i espanyola, penes que van dels set anys i mig als vuit anys i mig de presó, en funció dels agreujants i del paper que ha tingut cada detingut en la venda d’estupefaents.

Segons informa RàdioSeu, les persones encausades formaven part d’un grup criminal i seguien una estructura organitzada per donar sortida a les drogues. Només per aquest fet, la Fiscalia sol·licita entre un any i 1,5 anys de presó. A més, el fiscal demana que se’ls hi sumi una pena d’entre sis anys i mig i set anys de presó per un delicte contra la salut pública, així com una multa d’entre 7.000 i 8.000 euros per a cadascun dels implicats .

Segons les investigacions dels Mossos d’Esquadra, els acusats venien presumptament la droga als seus clients a través d’un bar conegut com El Refugi. L’oferien de manera individual o bé juntament amb diferents serveis de prostitució.

Els fets es van produir durant els anys 2013 i 2014, quan, en el decurs d’una investigació, els agents van trobar milers d’euros en efectiu i nombroses dosis de cocaïna, marihuana i haixix al local i al domicili dels sis acusats.