Últims retocs d’arranjament al Camí de Santa Magdalena

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell està finalitzant aquests dies les obres d’arranjament del Camí de Santa Magdalena. Els treballs han abastat tot el vial, que té prop de 600 metres de longitud, i la desviació que hi ha a la part final, on també s’hi ha actuat per millorar-lo. El cost total dels treballs ha estat de 21.238 euros.

El camí remodelat, que s’inicia al final del carrer del Cadinell, al barri de Sant Magdalena, dóna accés directament a diversos habitatges disseminats i a algunes explotacions agropecuàries. Això comporta que suporti força trànsit rodat amb vehicles pesants, que –juntament amb les aigües de pluja– han malmès el ferm i han provocat la pèrdua del seu pendent inicial. Amb aquesta actuació, s’ha anivellat i compactat el ferm del camí, tot aconseguint una via nova.