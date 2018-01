El Govern destina 18.000 euros anuals a l’estació de tren de l’Ospitalet

El Govern ha pressupostat per aquest any una despesa de 17.853 euros per a l’estació de tren d’Andorra-l’Ospitalet, situada al poble francès de l’Ospitalet près l’Andorre i operada per SNCF. No es tracta d’una col·laboració puntual, ja que el 2009 l’Executiu va signar un conveni de deu anys amb l’operadora de trens francesa que, només durant el primer any vigent, va suposar una inversió de 180.000 euros per adequar una zona de l’estació coneguda amb el nom d’Espai Andorra per donar refugi als visitants que arribaven o esperaven el tren a l’Ospitalet, fora de les hores d’atenció de la taquilla. Aquesta acció a la dècada passada pretenia reforçar l’enllaç ferroviari d’Andorra amb Europa i facilitar l’arribada de turistes per aquesta via, aprofitant la proximitat geogràfica d’Ospitalet près l’Andorre, situat a poc més de 12 km del poble del Pas de la Casa. Derivades d’aquell conveni en el qual també hi participa la Mairie de la vila gal·la existeixen unes despeses anuals, que per a l’any vigent s’han previst de prop de 18.000 euros. L’any passat aquest import va ser molt similar, tan sols un 2,5% inferior, és a dir, 17.412,31 euros.

El total de passatgers de l’estació de tren va caure en un 67% entre el 2014 i el 2016

Ús dels diners

Segons la pàgina 367 del llibre quatre del Projecte de pressupost 2018, les accions que s’han de dur a terme amb aquest pressupost inclouen: «Oferir un espai d’acollida i d’informació a la mateixa estació de tren» i «col·laborar amb la Mairie de l’Ospitalet i Grandvalira per oferir i garantir el servei de transport de viatgers durant la temporada d’hivern entre l’Ospitalet i el Pas de la Casa».

El cap de l’àrea de Planificació Turística i Econòmica, Sergi Nadal, va detallar a EL PERIÒDIC l’aplicació del pressupost previst: «Tota la despesa vinculada a l’estació de tren d’Ospitalet depén del Ministeri de Turisme. Tenim un projecte específic, el 0047, que recull les despeses generades per l’estació d’Andorra Ospitalet. En aquest cas tenim tres conceptes. Tot el que fa referència als costos del conveni amb la SNCF, que és el que correspon al concepte de conservació i reparació, i que la preveiem d’11.953,40 euros. Paral·lelament, en assegurances tenim un pressupost de 1.400 euros per la cobertura de la responsabilitat civil a tercers i finalment, per arribar als 17853,40 euros que marca la previsió, hi ha una altra partida de 4.500 euros que és aproximadament el que ens costarà la col·laboració amb la Mairie referent al tema del minibús».

Sergi Nadal: «No es pot dir que sigui una línia regular. És un servei [...] per potenciar l’estació i l’arribada d’esquiadors»



Respecte d’aquest mitjà de transport, Nadal va explicar: «La Mairie [de l’Ospitalet près l’Andorre] contracta un vehicle, un xofer i no es pot dir que sigui una línia regular. És un servei que ofereix la Mairie i, en aquest cas, tant Grandvalira com nosaltres, per potenciar l’activitat de l’estació i vincular-la a l’arribada d’esquiadors, col·laborem amb aquest projecte. I també per donar un seguiment a la nostra presència a l’estació a través de l’Espai Andorra». El cost del servei anual de trasllat és de 13.500 euros, que es reparteix entre l’ajuntament francès, Grandvalira i Andorra Turisme, de manera que és completament gratuït pel viatger.



Aquest fet fa que el Grup Montmantell que opera la ruta entre el Pas de la Casa i l’estació ferroviària francesa consideri aquest minibús com una certa competència deslleial, ja que «aquesta és una línia històrica que portem operant des de fa més de 40 anys», va considerar el gerent del Grup Montmantell, Jordi Troguet, qui va explicar que van haver de passar un procés d’adjudicació pública per poder operar aquesta línia i va expressar el seu dubte sobre els procediments públics que es van dur a terme per posar en marxa aquesta línia. Troguet també va relatar que un dels seus xofers es va assabentar de l’existència del minibús durant una aturada a l’estació, ja que per part del Govern andorrà mai van rebre cap comunicació. «És evident que aquesta línia és deficitària i que molta gent no l’agafa però considerem que ha de ser un servei públic, nosaltres fem un esforç per mantenir-la i ens trobem amb aquestes coses», va lamentar el gerent de Montmantell.

Jordi Troguet: «Hem de demanar permís a l’administració andorrana i francesa per canviar els horaris, no tenim cap facilitat»

Passatgers

El cert és que el minibús va començar a circular el 23 de desembre passat i per quarta temporada consecutiva. «El 2014-2015 hi va haver 350 usuaris; el 2015-2016 vam fer un salt important amb 833 passatgers; el 2016-2017 vam arribar als 1.431 i, per això, hem fet la previsió de mínim 1.500 persones per a aquesta temporada, ja que esperem reproduir i augmentar una mica més la xifra perquè des de la SNCF i Grandvalira segueixen fent cada vegada més difusió de l’Skirail [abonament que inclou tren, trasllat a Grandvalira i forfet de dia], va considerar Nadal. Al contrari de la progressió positiva del servei de minibús, el nombre de passatgers a l’estació d’Ospitalet ha patit un notable descens en els darrers anys. El servei de premsa de la SNCF va informar aquest mitjà que si bé el total de persones que van passar per l’estació, arribades i sortides, el 2014 va ser de 50.237 passatgers, l’any següent aquests van caure fins als 17.971 i el 2016 van seguir baixant i van arribar als 16.746, una reducció del 67% respecte del 2014. «Les dades de 2017 encara no estan disponibles», va aclarir SNCF.

Funcionament

«El bus està reservat als clients Skirail i als qui tenen bo d’estança hotelera. Circula del 23 de desembre al 2 d’abril, excepte els dimarts», van informar des de Grandvalira. La mateixa estació d’esquí també va detallar els horaris: 9.30, 11.30 i 16.30 entre França i Andorra i 10.00, 12.00 i 17.00, en direcció contrària. El grup Montmantell només té dos serveis en cada un dels sentits, que fan coincidir amb els trens de llarga distància que, des de Tolouse, arriben fins a París. A més, Jordi Troguet assegura que tot i que han provat d’adaptar els horaris a tots els trens que arriben a l’estació francesa, «la comunicació amb SNCF no és gens fluida i, a més, nosaltres hem de demanar permís a l’administració andorrana i a la francesa per canviar els horaris, no tenim cap facilitat». Al respecte, Sergi Nadal, va explicar: «Quan vam parlar amb el Departament de Transports ja vam quedar que quan les línies de bus nacionals es licitessin es podria mirar què s’havia de fer amb la connexió amb l’estació d’Ospitalet però el concurs s’està allargant en el temps i el conveni amb la SNCF finalitza el 2019, és a dir, la temporada que ve».

Grandvalira: «El bus està reservat als clients Skirail i als que tenen bo d’estança hotelera. Circula entre el desembre i l’abril»

Fi del conveni

L’acord amb la SNCF considerava que el Govern participava amb una inversió imporant de 182.000 euros per posar en condicions una part de l’edifici de l’estació i, a canvi, gestionàvem durant 10 anys aquesta sala», va recordar Nadal. Durant aquest any el Govern ha de veure quines són les possibilitats de col·laboració més enllà de 2019 entre les tres parts.

«Es preveu que la SNCF d’aquí a un mes haurà finalitzat l’automatització de l’estació, ningú es quedarà fora de l’edifici faci fred o no. Aquest és un argument més per al fet que ja no cal la nostra presència a l’estació amb una inversió de quasi 18.000 euros l’any. Avui dia tot s’ha modernitzat i de la línia Tolouse-La Tour de Carol, l’única estació de tren que disposa encara d’un treballador és la de l’Ospitalet. En tot cas deixarà de ser el nostre espai a l’abril 2019», va assegurar Sergi Nadal.