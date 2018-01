El Museu Thyssen està enllestint una col·laboració amb l’UdA

El Museu Carmen Thyssen Andorra està enllestint una col·laboració amb els estudiants de Ciències de l’educació de l’UdA per tal de dissenyar, plegats, una metodologia pedagògica més adequada i efectiva per a l’art. L’objectiu és millorar el nivell de coneixement sobre aquesta matèria a les escoles del país i aprofitar els recursos disponibles al territori, com ara el Thyssen que, des de la seva inauguració s’ha mostrat molt disposat a interactuar amb el teixit social del Principat.

«Estem parlant amb la Universitat d’Andorra per a fer coses junts, de fet, ja estem en fase de proves tot i que encara no ho hem oficialitzat. Volem treballar temes didàctics de magisteri i de difusió de l’art a través de l’educació però encara hem d’acabar de donar-li forma», va explicar el director del museu, Guillermo Cervera, en conversa amb El PERIÒDIC.

El propòsit a llarg termini és reforçar els fonaments artístics del país, encara que Cervera considera que actualment «el planter està interessant».

De l’escola a casa

El projecte de millorar l’educació de l’art a l’escola és important ja que el Museu Thyssen Andorra ha detectat que, sovint, són els nens que han visitat el centre amb l’escola els qui acaben arrossegant els pares a la sala d’exposicions i , per tant, els col·legis s’acaben convertint en difusors de l’art no només pels alumnes sinó per a tota la societat. Des del museu, l’apropament de l’art als infants és un dels eixos especials i durant tot l’any es realitzen tallers amb aquest objectiu.