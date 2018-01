La faceta social del còctel musical a la presó

Heu tocat mai a un centre penitenciari? La resposta per a la majoria de nosaltres serà compartida amb la de l’Odara Trio: «No i no sabem molt bé què esperar, ja ho veurem!», diu amb un to d’il·lusió Albert Ginestà, el guitarrista d’aquest trio que avui a la tarda, concretament a les 15.30h actuarà davant dels interns de La Comella, en el marc de la política d’entreteniment i formació que porta a terme el centre i gràcies a la qual ja s’han celebrat altres actuacions musicals a les dependències.



Durant la interpretació musical d’aproximadament una hora, l’acompanyaran la vocalista Sabela Simón i l’acordionista Carles Sans, els músics que completen la formació «Fa més o menys un any que actuem amunt i avall amb l’Odara Trio, tenim una faceta com social, ens preocupa fer arribar música a llocs on no és habitual», explica l’Albert. Així és com els «va sortir l’oportunitat de parlar amb el Centre Penitenciari, els vam fer una proposta i ens van dir que endavant», relata el guitarrista.



Sobre la seva trajectòria, l’Albert explica: «Hem tocat més a fora d’Andorra que aquí. Normalment són llocs petits, pobles com Gósol i diversos del Pirineu tot i que també hem estat a llocs com Dénia. Aquí hem tocat a La Fada Ignorant i a algun bareto d’Escaldes però som un grup que seleccionem molt on toquem». I no ho fan perquè siguin uns estirats ni perquè es considerin uns rock stars, sinó més aviat per motius bastant mundans i humans. Per exemple, «tenim el projecte d’anar a tocar a alguns centres d’acollida», diu el guitarrista.



El repertori d’avui a La Comella serà divers. «Barregem estils, una mica de bossa nova amb música tradicional de diferents països i tot amb un toc flamenc».

No sabem si estarà permès arrencar-se a ballar durant l’actuació però el que és segur és que l’Odara Trio posarà tot de la seva part perquè els interns tinguin l’oportunitat de gaudir «tant temes que són estàndards de la bossa nova com temes de Macedònia o de Sèrbia, alguns temes són dels Balcans però d’altres no», aclareix el membre de l’Odara Trio, qui explica com han arribat a aquest còctel musical: «A partir dels interessos de cada un dels membres del grup, ja que individualment ens trobem molt bé amb un estil determinat i d’aquí neix aquesta fusió», explica amb naturalitat.



A banda del concert d’avui, hi haurà més oportunitats de veure l’Odara Trio al Principat ben aviat, agafeu l’agenda perquè la primera ocasió no trigarà a arribar. «A finals d’aquest mes tindrem un concert dissabte al vespre a la llibreria La Puça i alguns altres projectes per a la resta de l’any que encara s’han d’acabar de tancar», assegura l’Albert, un pèl enigmàtic

Ja falta poc per a l’actuació d’aquesta tarda i s’escapa el desig dels Odara per boca del guitarrista:«Tant de bo que la gent s’ho passi bé» , espera, i afegeix: «No sabíem que això tindria aquesta repercussió mediàtica», diu entre sorprès i divertit.