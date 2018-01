Despres i España completen el Dakar

Si funciona, és probable que les altres parròquies també apostin per la mesura

La darrera etapa va ser només de tràmit, amb sortida i arribada a la ciutat argentina. En cotxes, Despres era tretzè i finalitzava a la general a la 31 posició a 45.19.10 hores del guanyador, el seu company d’equip Carlos Sainz, que suma el seu segon tuareg daurat, després del que va aconseguir el 2010. En motos, España acabada l’última jornada a la 26a posició. El pilot andorrà torna a ser capaç de completar un Dakar i finalitza al 30è lloc a 9.42.52 del campió, l’austríac Matthias Walkner, que s’adjudica per primera vegada la prova.

Per El Periòdic

