Esteve s’acosta als punts a la Copa del Món de Planica

Actuació destacada d’Irineu Esteve a la prova dels 15 quilòmetres clàssics de Planica (Eslovènia). Va concloure a la 36a plaça, a menys de trenta segons de la 30a, que és la frontera que marca els punts.

L’esquiador de fons andorrà va realitzar un temps de 39.30,9 minuts, quedant-se a 26,5 del suís Jason Rueesch, que va ser el 30è classificat. El guanyador va ser Alexey Poltoramin (Kazakhstan) amb un crono de 36.54,7. El segon caixó del podi va ocupar-lo el noruec Johannes Hoesflot Klaebo amb 37.07,9 i el tercer el suec Calle Halfvarsson amb 37.37,5.

«De les Copes del Món que hem fet, aquesta és la que més s’ha atansat als punts. Estem contents, perquè veníem de moltes hores d’entrenament sobretot per preparar el Mundial i els Jocs Olímpics», assenyalava el tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí, Joan Erola, subratllant que aquesta «era una carrera que se’ns feia difícil perquè veníem de molta càrrega d’entrenament. No era l’objectiu principal però sí que l’havíem de fer per recuperar el ritme de curses després de tant volum. Penso que ha anat molt bé perquè s’ha quedat a poquíssim d’entrar en els punts. Ha corregut molt bé. Els primers sis quilòmetres potser li ha costat més agafar el ritme però després ha corregut entre els 20 o 25 millors temps».

Suàrez, novè a Itàlia

Els Campionats Nacionals d’Itàlia tenien com a cita del dia a Predazzo un nou supergegant. Pol Suàrez va completar la cursa a la 9a posició amb un registre de 2.19,68 minuts. Lucas López no va concloure la segona mànega i Àlex Rius la primera. Va vèncer l’austríac Julian Busta amb 2.14,36. El van seguir l’italià Martino Rizzi (2.15,36) i el també austríac Severin Kreilhuber (2.15,43).

Al gegant de categoria citadine de l’estació italiana de Limone Piemonte, Albert Pérez va ser el més destacat dels representants andorrans. Va signar la 14a plaça amb un temps de 2.20,63. Quim Rodríguez va ser 17è (2.21,25), Xavi Cornella 27è (2.23,40), Albert Torres 29è (2.26,17) i Nico Castro 43è (2.30,27). El podi va ser completament francès. Es va imposar Robin Bamert (2.16,34). A continuació es classificaven Daron Piccard (2.16,68) i Ryan Collombet (2.17,26). H