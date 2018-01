Lliçó davant un gran

Al BC MoraBanc Andorra li calia un partit així per reivindicar-se. Per deixar enrere dubtes i derrotes i mostrar la seva millor versió. I va aconseguir-ho davant un dels grans de la Lliga Endesa, l’FC Barcelona Lassa, que està marcat per una irregularitat alarmant, un fet que no és nou, ja que es repeteix les últimes temporades. Els de Joan Peñarroya van dominar sempre i llevat un ensurt al segon quart, les diferències en el marcador entre uns i altres sempre van ser elevades (102-92).

Espectacular sortida del conjunt andorrà, que ja guanyava 8-0 sense que el Barça sabés el que estava passant. Si va haver-hi un protagonista en aquests primers instants va ser Sanè, que va encertar tot el que va llançar, acabant el període amb 12 punts, amb tres triples inclosos. Vezenkov era qui trencava el mal inici culer, però la tendència va continuar. Ni el temps mort demanat per Sito Alonso servia per canviar la sagnia. Les distàncies s’anaven ampliant, amb un equip blaugrana completament fora del partit, sense idees en atac, malament en defensa, i gens content amb l’arbitratge, situació que va seguir. Shurna i Stevic aportaven punts, i un tir lliure de Fernández posava una diferència de 21 (33-12). Pressey tancava el quart.

Els catalans semblaven noquejats. Però era només una sensació, perquè tornaven a la pista amb molta força, especialment Heurtel. En un tres i no res marcaven un parcial de 0-11 amb el francès fent set d’aquests punts, acompanyat per Claver i Oriola. Jankovic trencava la ratxa quan havien passat més de tres minuts de l’arrencada. Claver i Heurtel continuaven a la seva, i l’únic que era capaç de respondre en forma de punts era el mateix Jankovic. Kurucs, del filial blaugrana, anotava un triple per posar al seu equip a només quatre punts (37-33). Es vivia un partit molt diferent a com havia començat el quart. Albicy encistellava un triple que donava aire, però el MoraBanc ja no es trobava tant còmode com a l’inici del matx. Vezenkov i Oriola, aquest últim amb la intensitat de sempre, anotaven. A l’altra banda ho feien de tir lliure Jelinek i Fernández. Sobre la botzina encistellava Vezenkov amb un palmeig per anar al descans 45-39.

Torna el domini

Els dubtes de com tornarien els andorrans a la pista es van dissipar ben ràpid. El que van tardar Sanè i Shurna a fer dos triples en menys d’un minut. Els papers s’havien tornat a intercanviar. Tornàvem al matx que s’havia viscut al primer quart, amb un MoraBanc fort en defensa i encertat en atac. I el rival tot el contrari. La intensitat de Blazic i la direcció de Fernández permetia als andorrans trobar-se a gust i que les diferències s’anessin ampliant, arribant als 24 després del triple del madrileny (73-49). Pressey portava la veu cantant dels culers, prò no era suficient pel que estava passant. Així s’arribava al darrer període 79-57.

Diagné aconseguia sis punts consecutius per posar una màxima distància de +26 (26-59). El pivot havia reaparegut al tercer quart després de la seva lesió, però no va poder acabar el matx, recaient dels problemes físics. El duel ja estava del tot decidit, tot i que el Barça va provar d’acostar-se tenint en compte tal i com estava el partit, mitjançant Heurtel, Oriola i Hanga, però allí estava Blazic per seguir anotant. Un 3+1 de l’hongarès posava els catalans a només 10, però ja no quedava temps per seguir remuntant.

Peñarroya «Si tens encert tot és molt més fàcil»

Després de l’enfrontament, com no podia ser d’una altra manera, «estem molt contents d’haver assolit la victòria i de com ho hem fet», sobretot per la dinàmica que s’estava arrossegant, amb «jugadors que fa setmanes que pateixen» pels resultats, i pel seguit de lesions que es produeixen. Tot i la solvència del triomf, i contra qui era, el tècnic destaca que «aquest equip ha jugat molts minuts bons durant la temporada», fins i tot en partits que no s’han guanyat. «Si tens encert tot és molt més fàcil» i contra el Barça va ser present. Abans del matx ja destacava que Sanè s’estava acoblant bé a l’equip en els entrenaments, i contra el Barça va tenir una actuació destacada: «Ha jugat molt bé i ha tingut encert». De cara a la segona volta «el més important és tenir salut», per poder treballar amb el grup al complert.