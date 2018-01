Encamp busca un consens amb Viladomat per evitar la Batllia

El Comú d’Encamp ja disposa d’un primer esborrany entregat per Saetde per poder analitzar si la societat que gestiona les pistes de Pas de la Casa-Grau Roig té raó i els terrenys de Concòrdia formen part de la concessió de l’estació. Uns documents que s’estan analitzant per part dels juristes del comú i a partir dels quals s’intentarà poder arribar a un acord amb Saetde per evitar haver d’arrbar als tribunals. Així ho va explicar el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, que va detallar que la documentació els va arribar durant les vacances de Nadal. «Nosaltres els vam dir que els podíem entendre perquè quan t’ho expliquen i amb els documents que t’aporten, té cert sentit i potser tenen part de raó. Però els vam dir que per poder fer aquest canvi, evidentment necessitem un bon dossier que, mitjançant arguments jurídics, ens permeti canviar de criteri», va exposar Torres. El cònsol va recordar que «en l’històric del comú aquests terrenys mai s’han considerat dins de la concessió, malgrat que Saetde sempre ha defensat que sí».

Des de la corporació es va demanar a la societat que abans que entressin de manera oficial la documentació els la deixessin veure «perquè si alguna cosa grinyola molt, que no l’entrin i de seguida ens trobem a la justícia». Segons el mandatari encampadà la voluntat és que «si podem atenuar alguna cosa, fer-ho abans».

Anàlisi

Així doncs, el jurista de la corporació està analitzant «una documentació molt densa» i Torres no descarta que es pugui arribar a un consens, tot i que tenen molt clara la postura de Saetde. «Ells ja ens han dit que si no arribem a un document consensuat, entraran el document igualment i si després hem de discutir a la justícia ja ho farem. Però de moment és un tema que intentarem evitar».



I és que el comú és plenament conscient que si no s’arriba a una entesa amb el conseller delegat de la Societat, Joan Viladomat, les inversions més importants previstes en l’acord d’intencions firmat amb el comú liderat per Jordi Mas quedaran en paper mullat. «Hi ha parts de l’acord que són més fàcils de desenvolupar i d’altres són més complexes», va afirmar. Torres va admetre que des de la societat gestora de les pistes «han fet feina» tirant endavant algunes de les inversions previstes, «però també han dit que si no tenen la garantia d’ampliació de la concessió amb termini i espai, difícilment es tiraran endavant la resta». El cònsol apunta que és probable que s’inverteixi per renovar o fer nous telecadires perquè tenen un període d’amortització curt, però que, en canvi, «tot el què són edificacions amb períodes d’amortització d’entre 40 i 50 anys» no tirarien endavant perquè «amb el termini que tenen de concessió no els podrien amortitzar».



Jordi Torres, doncs, va ser molt clar sobre la qüestió: «si volem fer les inversions que desitgem i que ells estan disposats a fer, o mirem de solucionar el tema de l’acord o difícilment seran una realitat». I és que des de la corporació es té clar que el Pas de la Casa és un pol d’atracció molt important i que per poder mantenir-se a un nivell alt són necessàries inversions de millora a les pistes d’esquí en els propers anys.