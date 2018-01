Les importacions pugen un 6,6% al 2017 amb un valor de 1.300 milions €

Durant l’any 2017, les importacions van tenir un valor de 1.307,50 milions d’euros, el que suposa un creixement del 6,6% respecte a l’acumulat de fa dos anys, en què les importacions en valor van ser de 1.226,10 milions d’euros, segons les dades facilitades ahir pel departament d’Estadística. Segons informa l’agència ANA, sense el capítol corresponent a l’energia, les importacions augmenten un 5,4% en comparació a l’any anterior. La causa és que totes les partides, excepte la joieria que ha baixat un 10%, presenten creixements, i en destaquen la pròpia energia i el transport amb un 23,9% i un 20,8%, repectivament.

Així mateix, les dades mostren que durant el mes de desembre, les importacions van arribar als 115,70 milions d’euros, el que suposa un descens del 0,6% respecte al desembre de l’any anterior. En destaca de manera positiva els grups del transport, que va créixer un 34,4%, i de l’electrònica, amb un 8%. Per contra, van davallar de forma destacada els grups de la joieria (36,8%), l’energia (16%) i les begudes i tabac (12,1%). Amb tot, sense tenir en compte el capítol de l’energia, va pujar el 7%.

Pel que fa a les exportacions, el 2017 van assolir un valor de 106,22 milions d’euros, amb un creixement del 17% respecte a l’acumulat del 2016. En destaquen, pel seu augment, les partides de la farmàcia i perfumeria (100%), la construcció (32%), el grup diversos (21,9%), la joieria (21,6%) i l’alimentació (17,9%). Per contra, els combustibles presenten un descens del 3,6%.

El tabac i les begudes cauen un 76%

Per últim, les exportacions van sumar al desembre 8,68 milions d’euros, amb un creixement del 2,5% respecte al període anterior. Destaquen joieria, amb un 61,9% d’augment; diversos, amb un 43,3%; alimentació, amb un 25%; i transport, amb un 20,3%. Per contra, han davallat la indústria (19,3%), l’electrònica (18%). i sobretot un que no para de baixar: les begudes i tabac, en un 76,1%.