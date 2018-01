Verdú, 33è al gegant de la Copa d’Europa de Folgaria

El Comitè Olímpic Andorrà farà públic avui els esportistes nacionals que prendran part el mes vinent als Jocs Olímpics d’hivern de PyeongChang (Corea del Sud). Les opcions per ser a la cita passen per diferents esports, amb esquí alpí, surf de neu i esquí de fons.

Per la seva banda, a Cortina d’Ampezzo (Itàlia) es realitzava el primer dels dos supergegants de categoria FIS programats. Marc Oliveras va acabar a la 40a posició amb un temps d’1.15,09. Matías Vargas va ser 74è (1.16,39) i Kevin Courrieu no va concloure la cursa. El guanyador va ser l’italià Matteo Massaglia amb 1.13,09. La segona plaça la van compartir l’estatunidenc River Radamus i el canadenc Justin Cook amb el mateix registre (1.13,19). El quart va ser l’estatunidenc Sam Morse (1.13,25). Avui es disputa el segon supergegant.

Al final de la primera mànega Verdú ocupava la 17a posició sortint amb el dorsal 50, a 1,48 segons del més ràpid. Però en la segona va realitzar un interior que li va fer perdre velocitat i un temps que ja no va poder recuperar, quedant-se a prop dels 30 primers, que són els que puntuen. Signava un crono d’1.58,55 minuts. Esteve no va concloure la primera mànega. Va guanyar l’austríac Stefan Brennsteiner amb 1.54,94. Segon va ser el suís Marco Odermatt (1.55,76) i tercer l’austríac Marcel Mathis (1.56,65). Avui es porta a terme un altre gegant.

L’estació italiana de Folgaria-Lavarone va acollir un gegant de la Copa d’Europa, amb Joan Verdú completant la carrera a la 33a posició, mentre que Àxel Esteve no va finalitzar la prova.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació