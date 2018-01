La germandat Sant Sebastià no vol dones

La junta de la Germandat Sant Sebastià va descartar per unanimitat la petició d’incorporar dones a l’entitat, arran de la sol·licitud que es va fer arribar al germà major, Josep Canelles, a través d’una carta signada per 12 veïns de La Seu. La resposta es va exposar a l’assemblea de dissabte, malgrat no haver-hi votació perquè es va considerar que no s’havia fet arribar pel procediment formal.

Segons RadioSeu, el col·lectiu no tanca la porta a continuar el debat, tot i que defensa que el fet que només els homes s’hi puguin inscriure forma part de la tradició, que sorgeix dels seus inicis (1855), «moment en què la realitat social separava per gèneres». La Germandat ressalta que no hi ha una intenció masclista ni discriminatòria, ni impedeix participar la dona a la vida pública, com ho demostra el fet que tots els seus actes –tret de la tradicional torrada– són oberts a tothom. En aquest sentit, el nou germà major, Ramon Viaplana, va recordar que es tracta d’una entitat privada, la qual mai ha qüestionat que hi hagi d’altres formades exclusivament per dones. Per això, es demana respecte per la decisió presa.

Un dels signants de la carta per proposar la inclusió de dones a la Germandat, Amadeu Gallart, va deixar clar que en cap cas la petició volia «faltar al respecte a ningú» i va lamentar que el sistema per fer arribar la iniciativa no seguís el protocol dels estatuts. Malgrat tot, Gallart va voler incidir en el problema «de fons» i va demanar que l’escrit es fes arribar als socis i s’iniciés un debat «tranquil» amb l’objectiu «d’enfortir l’entitat, com ja ha passat en d’altres llocs, com Sant Julià de Lòria». Joan Obiols, que també va donar suport a la missiva, va recordar que l’assemblea és sobirana per decidir acceptar o no aquest tipus de demandes.