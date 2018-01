La imaginació al poder era un dels lemes dels estudiants que van protagonitzar una de les protestes ciutadanes més grans de la història: el Maig del 68. Els joves van ocupar els carrers per denunciar la societat del consum que s’estava gestant, però al moviment se li va unir els treballadors i va desencadenar la vaga general més gran de França i l’Europa Occidental, secundada per nou milions de persones.



Quina és l’herència d’aquest moviment? Aquesta i altres preguntes són les que es respondran demà en un seminari organitzat per l’Ambaixada francesa, junt amb altres entitats. El Principat no serà l’únic lloc del món on tindrà lloc aquest debat, sinó que es farà simultàniament a 70 ciutats.

A les 19.00 hores arrencarà el seminari La nit de les idees, la imaginació al poder, que comptarà amb quatre taules rodones i es farà al Prat del Roure.

Jérôme Vinyolas, de l’ambaixada francesa, va detallar que la primera ponència versarà sobre el moviment en si del Maig del 68 i anirà a càrrec de la sociòloga i politòloga Christine Fauré, del Centre Nacional de Recerca Científica (CNRS) de París.

L’acte comptarà amb quatre conferències i es faran tres tallers participatius

A continuació, tindrà lloc la conferència sobre les influències que va tenir aquest moviment al Principat. En aquest cas, hi participaran dos especialistes: Angelina Mas, que és membre del consell d’Administració de l’Organització de Ràdio i Televisió d’Andorra i va ser presidenta del consell d’administració de la CASS i Antoni Ubach, que va ser president de la CASS entre el 1966 i 1981, així com conseller del Govern en matèria d’Educació, Cultura, Treball, Salut i Protecció Social, del 1982 al 1984.

El reconegut professor de ciències polítiques i l’administració a la Universitat de Barcelona, Pere Vilanova, parlarà sobre l’evolució dels moviments socials. «Es veurà els diversos moviments de protesta que hi ha ara al món com l’Occupy Wall Street, els indignats, les primaveres àrabs i es veurà la seva evolució», va puntualitzar Vinyolas.

Finalment, la quarta ponència tractarà sobre els joves i quines són les seves reivindicacions avui en dia, va precisar Vinyolas. En aquest cas, el conferenciant serà Roger Padreny, president del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra (FNJA) del 2015 al 2017.

També hi haurà tres tallers en els quals participarà el públic. Thierry Bernard, que va ser director de Sud Ràdio, dirigirà el primer que anirà sobre l’evolució de la llibertat d’expressió. La presidenta d’Stop Violències, Vanessa M.Cortés, conduirà el taller de l’evolució dels drets de la dona. El tercer taller, que serà sobre l’evolució de la participació civil dels joves, el liderarà Anthony Francome (FNJA). També hi haurà una part artística, va dir Vinyolas. El ninotaire Jordi Planellas dibuixarà a l’instant caricatures dels temes que s’aborden i Emma Regada oferirà diverses performance.



«La idea és fer una mica de balanç del què ha passat en aquests 50 anys i analitzar on estem ara», va ressaltar Vinyolas. H