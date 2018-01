Un home ferit greu per un accident a Sant Julià de Lòria

L’home de 60 anys que va patir un accident diumenge al vespre segueix greument ferit a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, segons van confirmar fonts del centre mèdic. En concret, l’home va patir una fractura toràcica i es troba ingressat a l’àrea de semi-críctis de la UCI. A més, també té diverses fractures al cos, però des del centre mèdic no van detallar a on.

En l’accident, que es van veure implicats dos turismes, també en van resultar ferides quatre persones més, però de poca gravetat. En concret, es tracta de l’acompanyat de l’home ferit, que conduïa un Peugeot amb matrícula andorrana. La dona, de 56 anys, es va fracturar el peroné.



Els altres ferits són els ocupants de l’altre vehicle, tres joves entre 19 i 20 anys. Les fonts del centre mèdic van detallar que el conductor, de 19 anys, va patir una fuetejada cervical. Un noi, de 19, també va tenir la mateixa afectació. A més, el vehicle també hi viatjava una dona de 20 anys, que va tenir una cervicalgia.

Tots els implicats en l’accident són residents i, excepte l’home de 60 anys, els altres ferits van ser donats d’alta entre abans d’ahir i ahir.

Els fets

La Policia va rebre un avís a les 21.00 hores, que hi havia hagut un accident a la CG-1, al quilòmetre 7.750, de la rotonda Sant Eloi, Sant Julià de Lòria, en el qual hi havia dos vehicles implicats. El cos no va voler donar més detalls sobre l’accident, ja que els fets estan sent investigats.



Per la seva part, Joan Botallé, el cap de guàrdia dels Bombers, va explicar que van rebre un avís a les 20.55 del vespre, que hi havia dos ferits, per la qual cosa es van desplaçar tres efectius dels bombers, inclús una ambulància. «Quan vam arribar al lloc, però vam veure que eren cinc», va dir Botallé. Per això, van haver d’avisar els serveis d’emergències perquè hi anés una altra ambulància del cos de bombers i una del SUM.

En concret, el Peugeot sortia dels magatzems Borda Marfany i s’anava a introduir a la rotonda, quan l’Audi va xocar contra ell.

«La part lateral del vehicle va quedar danyada», va explicar Botallé. Per això, va destacar, van haver de tallar la meitat del vehicle: «la porta davantera i de la darrera». Segons el bomber, era l’única forma de treure el conductor del Peugeot «amb condicions».

També es va haver de tallar la carretera, però ni Mobilitat ni Policia van indicar quant de temps es va haver de restringir la circulació.