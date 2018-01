Inauguració del centre «neuràlgic» del català

Encara amb una forta olor de pintura a l’ambient, ahir es va inaugurar el centre d’aprenentatge de català d’Escaldes-Engordany que centralitzarà els esforços per donar a conèixer la llengua oficial del país a les parròquies centrals. L’espai acull tant els alumnes dels cursos de català com els que aprenen la llengua de manera individual amb un tutor del centre. Les feines d’adaptació del local comercial, situat a l’avinguda Esteve Albert, per donar forma a una gran sala d’autoaprenentatge i sis aules, han costat 130.000 euros, segons va informar el director de Política Lingüística, Sergi Valdés. «Una inversió generosa però justa», va considerar el cap de l’Àrea de Llengua Catalana, Joan Ramón Marina.

El centre té una capacitat simultània total de 100 alumnes, i un espai molt ampli i lluminós dedicat al mètode de l’autoaprenentatge de la llengua i a la recepció i acollida dels nous estudiants. L’espai és accessible durant més de 13 hores diàries de dilluns a dijous i els divendres durant el matí i comptarà amb 18 professionals de la llengua a la seva disposició, entre professors i assessors lingüístics.



La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, acompanyada de la directora de Cultura, Montserrat Planelles, van oficialitzar l’obertura, seguida d’una sorpresa teatralitzada per l’actriu Núria Montes i una visita guiada per les instal·lacions del centre a càrrec de Marina i Valdés.

«El català ha de seguir sent una llengua atractiva en una societat d’alta mobilitat i de component multilingüe», va assegurar la ministra Gelabert, qui va destacar la modernitat del centre i els bons resultats que s’estan optenint en matèria de promoció lingüística després de la «unificació de totes les àrees de l’Administració» al respecte.

Per a tothom

Tant Gelabert com Valdés i Marina van assenyalar el nou centre com a «punt neuràlgic» de difusió de la llengua oficial del país per al «qui és nouvingut i no entén un borrall però també per un parlant expert que necessita quatre sessions per refrescar el bon ús dels pronoms relatius», va dir a tall d’exemple Valdés respecte de la varietat d’usuaris que acull el servei. L’accés al centre és lliure i no cal cap tipus de carnet o identificació per fer ús de l’espai d’autoaprenentatge, per a seguir un curs reglat sí que cal inscripció prèvia, encara que totes dues opcions són gratuïtes.



Joan Ramon Marina va destacar la renovació de l’equipament tecnològic del centre amb nous ordinadors a la sala d’autoaprenentatge i aules equipades amb projectors sense fils i tauletes o portàtils per als professors.

A més, s’ha repensat el contingut dels materials didàctics per modernitzar-los, adaptar-los més a la realitat andorrana i, alhora, coordinar-los amb el marc europeu comú de referència de llengües. La distribució dels materials a la sala també intenta ser més clara i intuïtiva i s’incorpora una bústia on els assessors lliuren les correccions del centre d’autoaprenentatge.

Atenció personalitzada

Quan un usuari nou arriba al centre d’autoaprenentatge és atès per un assessor lingüístic qui avalua el seu nivell i traça un recorregut d’estudi d’acord amb les preferències i disponibilitat de cada persona. La situació més cèntrica, a peu de carrer i a prop de zones d’aparcament del nou centre desperta l’optimisme dels responsables que creuen que les xifres d’alumnes milloraran respecte de les de l’antic centre d’Escaldes, on 11 persones van utilitzar els serveis d’autoaprenentatge durant el novembre i cinc, al desembre.