López posa l’acord per davant de la delegació

La situació que ha viscut el grup mixt ha portat molts moviments, entre ells, la variació de càrrecs parlamentaris i el canvi de participació d’alguns membres del grup en delegacions internacionals. Abans que el grup mixt acollís cinc consellers nous, el cap de Govern, Toni Martí, va oferir als presidents parlamentaris la possibilitat d’acompanyar a Brussel·les la delegació que negocia l’acord d’associació, permetent així que tant el conseller d’UL+CC, Josep Pintat, com el socialdemòcrata, Pere López, poguessin anar al Consell Europeu. Però els nous càrrecs canvien la situació, ja que amb Pintat com a president del grup mixt, López quedaria fora de l’oferta. De fet, en vista del succeït, Martí es va plantejar retirar la proposta d’acompanyament i fer que la delegació anés amb menys membres a la UE.

Al respecte, López va destacar ahir que l’important no és la delegació i si finalment ell en podrà formar part o no, sinó que el principal és «negociar un bon acord i intercanviar informació sobre el mateix amb el Govern». Tanmateix, López va assegurar que des del PS se seguirà treballant per tirar endavant l’acord i per traslladar la informació de forma «responsable» a la ciutadania «i sense confusions, no com han estat fent altres».

Per tot, López va remarcar que detalls com qui anirà a Brussel·les no «els fan perdre» la visió de treball i que la voluntat és seguir fer avenços en la negociació amb la UE.