La nova associació de monitors integra els argentins descontents

L’Associació Andorrana de Professionals de l’Esquí i Disciplines Associades (AAPED) s’està reorganitzant per tal d’actuar com l’altaveu de tots els instructors d’esquí disconformes amb l’aplicació del nou conveni laboral al qual l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí, l’única representació internacional i oficial fins al moment dels instructors al país, va donar suport i que provoca el descontentament de bona part del col·lectiu a causa de l’obligatorietat de la jornada festiva setmanal i del límit de 40 hores de feina. Els col·lectius de monitors argentins i xilens amb forta presència al Principat des de fa dècades van ser un dels professionals més disgustats per les noves mesures, ja que, a més, es van queixar que no se’ls havia comunicat el canvi amb suficient anticipació com per prendre una decisió respecte de la vigent temporada.

En principi, la persona que presidirà la renovació de l’AAPED serà l’ex esquiador Gerard Escoda, mentre que el vocal i representant del col·lectiu argentí serà Gabriel Guevara, amb més de 18 anys de presència al Principat. També hi haurà un representant dels monitors xilens. «El que nosaltres volem és defensar tots els interessos dels companys que estan treballant, vinguin del país que vinguin. No hem pensat encara a internacionalitzar-nos, l’AAME ja ens representa a nivell internacional i ja ens va bé. Simplement, hem nascut amb l’objectiu molt concret [d’adaptar el conveni a les necessitats de la professió] i el que s’està fent amb l’AAME actualment no complia les expectatives que nosaltres ens plantegem», va explicar Escoda qui, al seu torn, també és membre de l’AAME.

Optimista i col·laborativa

L’AAPED es va mostrar positiva en l’evolució de les seves demandes i col·laborativa amb tots els implicats en la gestió del conveni que afecta els monitors d’esquí. «L’única cosa que puc recriminar a l’AAME és que no tots els instructors del país s’hi senten representats», va assegurar Escoda en un to conciliador. «Aquest és el buit que la nostra associació ve a cobrir, juntament amb la negociació d’un conveni flexible, que convingui a tots, que permeti fer un dia de festa a qui ho vulgui així i que permeti acumular-los a qui ho prefereixi», va afegir.

Des de l’AAPED van descartar completament la via judicial per les seves reivindicacions i van destacar l’excel·lent relació amb totes les escoles d’esquí del país. Per la seva banda, Guevara va valorar la «normalitat» amb la qual s’està desenvolupant la temporada després d’adaptar-se a la normativa.