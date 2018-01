La CEA considera «contraproduent» un subsidi d’atur com el d’Espanya

Xavier Altimir, president de la CEA, considera que «Andorra no té per què tenir un subsidi d’atur diferent al que té ara». «Implementar un tipus de subsidi semblant al d’altres països com Espanya seria contraproduent», va assegurar ahir a EL PERIÒDIC. El portaveu de la patronal argumenta que les ajudes que reben alguns dels residents aturats al Principat passen per un control més estricte, a diferència de les que es concedeixen en altres estats, on «les trampes són habituals» i molts beneficiaris «es converteixen en professionals de l’atur», segons Altimir. «S’entra en una dinàmica en què la gent es pregunta per què ha de buscar feina si directament li donen una prestació econòmica», va lamentar el president.



Amb només 300 aturats –en un país amb 40.000 treballadors–, Altimir assegura que aquest «atur tècnic» fa «innecessari» apostar per subsidis inspirats en el model dels països veïns. «Amb tan poques persones buscant feina, podem gestionar d’una manera molt personalitzada les ajudes i evitar caure en l’error de crear un subsidi difícil de controlar que acaba provocant fraus», va afirmar Altimir, ferm defensor del status quo andorrà. El subsidi d’atur fixat al Principat coincideix amb el sou mínim, que gairebé frega els 1.000 euros mensuals. Segons Altimir, les «trampes» a Andorra amb el subsidi són menors perquè hi ha un control més directe i els requisits per aconseguir-lo són més exigents. Per exemple, l’accés a la prestació es pot restringir a les persones aturades que rebutgen dues ofertes laborals consecutives. «Aquest sistema és més realista que el que tenen en altres països. Andorra ha de treballar per continuar evitant les estafes», va subratllar. Altimir també va admetre que s’haurien de potenciar les mesures complementàries de foment de la reinserció laboral. «Cal donar-los la possibilitat de treballar en feines a l’administració», va dir.

Aprendre a competir a Europa

L’apropament a Europa hauria de tenir en compte altres especificitats del sistema andorrà, que segons Altimir, ha de mantenir la sobirania fiscal i l’autonomia a l’hora de fer polítiques exteriors. El president de la patronal també va apuntar que un país petit no pot comptar amb múltiples patronals i sindicats com ho fan altres territoris més poblats i amb més moviment empresarial, com França o Espanya.



«Si una organització sindical vol tenir èxit a Andorra, hauria de concentrar la màxima representació en un únic sindicat, perquè si no, s’aniria diluint la seva força», va destacar. «No tindria sentit que a Andorra hi haguessin quatre patronals quan en tot el país hi ha només 4.000 empreses», va dir.



L’acord amb la UE es veu com una «amenaça» per a l’mpresari mitjà andorrà, segons Altimir. «Estan acostumats a un mercat tancat i hauran de canviar la mentalitat i fer un esforç per adaptar-se i competir en un mercat grandiós com el d’Europa», va dir Altimir, que encara no veu quins beneficis pot treure el país de l’adhesió a la UE. «Necessitem que ens ho expliquin millor».