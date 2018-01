Massa despesa en sanitat, segons la patronal

Disminuir les despeses per evitar incrementar els impostos. El president de la CEA, Xavier Altimir, critica la voluntat de la CASS d’apujar les cotitzacions i assegura que abans d’augmentar la pressió fiscal hi ha «molta feina a fer per millorar la gestió del sistema sanitari i optimitzar-lo». Altimir va lamentar que la despesa que es genera en Sanitat ara és molt superior a la de fa vuit anys, tot i que ara hi ha molta menys gent vivint al país.



«No sóc un especialista en Sanitat, però sí que sé que s’està produint un abús», va destacar. Altimir va admetre que els tractaments mèdics són cada vegada més cars, però no atribueix aquest encariment a la despesa actual del sector, que qualifica de «desproporcionada». «Ens hem acostumat a tirar de veta amb la Sanitat d’Andorra», va subratllar, criticant els proveïdors que presten serveis i els usuaris. «Primer s’hauria de posar ordre a això», va dir Altimir, fent referència als múltiples casos en què, segons explicava, es va d’un metge a un altre fins que s’aconsegueix la baixa mèdica o la recepta d’algun medicament en concret. «Fins a quin punt una persona pot anar a tants metges com li sembli?», es pregunta el president de la CEA.

Pèrdua de competitivitat

Com ja va dir fa dos anys, quan les cotitzacions es van apujar dos punts percentuals, Altimir relaciona l’augment dels impostos amb una pèrdua de competitivitat. «Un dels nostres punts forts és la pressió fiscal moderada. Al final, en comptes de tenir els 38.000 treballadors que cotitzen ara en tindrem molts menys i s’hauran d’apujar encara més les cotitzacions», va dir Altimir, que va parlar d’un «peix que es mossega la cua» pel fet que si les empreses deixen de ser competitives, es perdran llocs de treball i hi haurà menys gent cotitzant a la CASS. «Al final, el més fàcil sempre és apujar els impostos, però hem de saber quan és un inconvenient».

Segons el parer de l’empresari, la despesa en l’administració també és excessiva. «Fa molt temps que diem que ens hauríem d’asseure a fer un pla macroeconòmic per determinar quines són les necessitats del país, quines coses ens podem permetre i quines no, per aconseguir una sostenibilitat», va afirmar.