El PS inicia dissabte el procés de primàries

El PS iniciarà aquest dissabte el procés de primàries a través d’un comitè directiu que donarà el tret de sortida a la presentació de candidatures, tal com va anunciar ahir el secretari d’organització, Carles Sànchez, a la seu del partit. A banda de la voluntat ja expressada per l’actual president el grup, Pere López, de postular-se com a candidat, Sànchez va avançar que hi ha altres afiliats que estan madurant la idea de presentar-s’hi també, tot i que va evitar donar noms i cognoms. Els membres del PS esperen que el nombre de votants creixi respecte les últimes primàries com a resultat de l’augment d’afiliats, que ja sumen prop de 200 persones, i de simpatitzants, que ronden els 350. López es va imposar a Àlex Rossell el 2014, quan hi van participar 172 persones.



Les primàries estaran obertes a tots els residents andorrans majors de 16 anys, incloent els afiliats i els simpatitzants. El calendari amb els terminis definitius se sabran dissabte, un cop ho aprovi el comitè directiu. Si només es presentés un candidat, s’aturaria el procés de primàries i aproximadament a mitjan febrer se’l proclamaria guanyador. En cas que hi hagués més d’una candidatura, es preveu que se sabria un mes després, tot i que també dependria de si es necessités una segona volta.



Els candidats que es presentin a les primàries han de ser afiliats i necessiten un suport del 10% del total d’afiliats, és a dir, unes 30 signatures.