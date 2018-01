SDP denuncia «tracte de favor» pels canvis viaris a Sant Julià

El comitè parroquial d’SDP denuncia que el Govern de DA està actuant de manera discriminatòria i fent un «tracte de favor» en la reordenació del trànsit que s’ha fet a la CG-1, entre Sant Julià de Lòria i la frontera del riu Runer. En un comunicat de premsa, la formació va exposar que «construir ben recentment una rotonda per facilitar l’entrada de l’aparcament del supermecat River, negar la petició del centre comercial Punt de Trobada i obviar les queixes dels ciutadans i les ciutadanes de la parròquia són clares evidències d’un escandalós tracte de favor. D’una discriminació contrària a l’interès general».

Modificacions

En aquest sentit van recordar tots els canvis que s’han aplicat a la zona «de manera unilateral sense consultar el comú ni les persones ni les empreses que es troben directament afectades» per aquestes decisions: es va prohibir el gir a l’esquerra per entrar o sortir del Punt de Trobada de manera que els conductors es troben que han d’anar fins un quilòmetre més amunt o avall per trobar una rotonda i poder fer el canvi de sentit; també es va anul·lar la parada de bus que utilitzaven els treballadors del Punt de Trobada i els clients de la línia de la Seu i s’havia deixat de prestar transport públic des de Sant Julià de Lòria fins al darrer hipermecat del país. Amb tot, exposen que fa unes setmanes i davant la petició «insistent» dels ciutadans afectats, el Govern ha permès el funcionament de línia d’autobús parroquial però segons afirmen, només en dues freqüències: a les 8 hores d’anada i a les 19 hores de tornada. La resta del dia, expliquen, els usuaris han de baixar o pujar a peu des de la parada del supermercat River.



D’aquesta manera remarquen que els conductors «no poden canviar el sentit de la marxa des del River fins a la frontera», un tram de més de dos quilòmetres, «per una suposada solucó de via ràpida que el Govern ha volgut implantar». Una solució que consideren que ha provocat cues quilomètriques on, a més, «no s’ha previst cap via d’escapament possible per a la seguretat viària».



Des d’SDP es pregunten que si la voluntat era fer una via ràpida, perquè s’han construït rotondes, parades de bus, semàfors o passos de vianants. De la mateixa manera també qüestionen que si hi ha altres rotondes, «per què el Govern es nega a fer una rotonda a la zona del Punt de Trobada?». Així doncs reclamen al Govern una solució «efectiva i amb coherència tècnica» al problemes de circulació a més de «responsabilitat ciutadana i seny» ja que afirmen que «cal servir al país i no pas a uns quants».