El casino de Bomosa preveu atreure 400.000 clients cada any

Univers Bomosa va presentar ahir públicament la seva candidatura per optar a la concessió del casino que ha creat conjuntament amb Casinos d’Àustria. L’entitat filantròpica liderada per l’empresari Turi Mora ha volgut postular-se com la proposta «més sostenible» i solidària i proposen tres ubicacions diferents: Caldea, el Centre de Congressos i un nou edifici al Clot d’Emprivat. La CEO d’Univers Bomosa, Gemma Riu, va deixar clar que el projecte que proposen «es pot fer a qualsevol ubicació» i que sobretot s’ha buscat que tingués «el menor impacte possible i que revertís el màxim a la parròquia i al país».



En aquest sentit, en funció de la ubicació, la inversió necessària i els beneficis generats canvien. Caldea seria l’espai amb una inversió menor (13,3 milions d’euros) i es preveu que generés fins a 23,4 milions d’ingressos, 14,8 dels quals procedents del joc i 8,4 de les activitats complementàries. En aquest cas es preveu crear 197 llocs de treball. Si el casino es desenvolupés al Centre de Congressos, requeriria una inversió de 14,4 milions i podria facturar fins a 24,5 milions (16 milions directes del negoci del joc i 8,5 de les activitats paral·leles). En aquest cas, la creació de llocs de treball seria igual que a Caldea. Per últim, si la instal·lació es fes en la planta baixa i primera planta del nou edifici que uns privats projecten al Clot d’Emprivat, la inversió s’elevaria fins als 17,9 milions i el total d’ingressos fins al 30,4 (19,6 milions del joc i 10,8 de les activitats). Amb aquesta opció es crearien 234 llocs de treball.

Concepte

El projecte de Bomosa, batejat amb el nom d’AND Center, s’ha concebut com quelcom més que un casino. L’entitat ha projectat un espai que complementarà el joc amb zones de restauració (on a més de xefs internaiconals es promocinaran els cuiners i les receptes del país), organització d’esdeveniments musicals, exposicions artístiques, fires i congressos. «Ha de ser una oportunitat pel país, per posicionar-nos internacionalment i economicament», va assegurar el director de la Fundació Bomosa, Sergi Penedès, que alhora va destacar que l’oferta d’activitats complementàries es concentrarà en els mesos de menys afluència turística: abril, maig, juny, setembre, octubre i novembre. «Farem un esforç addicional per aconseguir congressos molt importants en el mesos amb menys turistes per afavorir la desestacionalització», va manifestar. D’aquesta manera es calcula que l’impacte que podria arribar a tenir sobre l’economia andorrana seria de 51,7 milions d’euros i seria capaç d’atreure entre 360.000 i 400.000 clients en els primers cinc anys.



I tenint present la vessant social i filantròpica dels impulsors, Riu va assegurar que «el Turi ha tingut la valentia d’afirmar que tots els beneficis aniran a Bomosa perquè reverteixin en accions socials». De fet, Penedès, va exposar que durant el proper deu anys es calcula que es podrà doblar el pressupost destinat a projecte socials, passant dels 1,5 milions que s’han invertit fins ara a 3 milions.

Partner

Un dels fets que es va remarcar més va ser la tria del soci. Així es va destacar que Casinos d’Àustria és una firma amb 80 anys d’història, amb una «trajectòria financera impecable» i amb una bona reputació pel què fa a la responsabilitat de l’entorn on opera, incidint en el fet que són presents especialment en entorns de muntanya. De la mateixa manera es va posar en valor que la firma disposa d’un departament de joc responsable que permet detectar i controlar casos de ludopatia, a més de limitacions en les transaccions per evitar el blanqueig de capitals.



Per últim cal dir que el casino comptarà amb petites sales per a fumadors i també s’ha previst que un 10% de la participació en la societat es pugui acabar oferint a petits accionistes privats del país.