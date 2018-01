Les proves mèdiques diuen que Moussa Diagne no s’ha trencat

Per fi una bona notícia que té a veure amb la infermeria del BC MoraBanc Andorra. Les proves mèdiques a les quals es va sotmetre ahir Moussa Diagne van descobrir que el sostre del conjunt tricolor no té res seriós. Preocupava en el cos tècnic, i molt, que s’hagués pogut trencar, però tot ha quedat en un ensurt. El pivot del Senegal és dubte per jugar a la pista del Fuenlabrada el pròxim dissabte (19.00 hores), però res més que això.

De fet, no es descarta que jugui, com ja va fer en el recital ofert en el darrer partit contra el Barça. Allà va ser quan van saltar les alarmes. Diagné va aconseguir sis punts consecutius per posar una màxima distància de +26 (59-26) al tercer quart, quan Peñarroya el va posar a la pista després d’un temps lesionat. Les alarmes van saltar quan el jugador va començar a notar que alguna cosa fallava i no va poder acabar el matx. El propi Diagne havia estat un dels afectats per la plaga de lesions que ha patit el MoraBanc a la primera volta i preocupava que tot just quan estava a punt de tornar a la normalitat després dels maldecaps que li havia donat la seva cama esquerra, tornés a recaure.

Diagne s’havia lesionat en el darrer partit del 2017, el 27 de desembre a casa davant el Darussafaka amb uns pronòstics gens encoratjadors: tres setmanes allunyat de les pistes les pròximes per un trencament mioaponeuròtic de l’aponeurosi anterior amb elongació al soli de la cama esquerra.Ni Burgos, ni Estudiantes ni Barça, tot i que davant els de Sito Alonso va poder jugar 8 minuts.

Des del club asseguren que el ‘5’ tricolor té possibilitats de viatjar a Fuenlabrada, però també els té de tornar sense haver jugat res. Després de l’ensurt contra el Barça, Peñarroya no se la jugarà si no es troba en una situació realment necessària.

Un altre que ahir va tenir al cos tècnic en alerta va ser Oliver Stevic. El capità va anar al Poliesportiu, com la resta dels seus companys, a exercitar-se. Però finalment no ho va fer. Tenia molèsties i, amb el beneplàcit de Peñarroya, va tornar als vestidors amb molèsties físiques. No és que hi hagi preocupació amb el serbi i de fet s’espera que avui sí que entreni amb normalitat i que sigui un més en la pròxima convocatòria, però és inevitable que hi hagi cautela després d’una plaga de lesions que ha obligat a Francesc Solana a realitzar fins a dos fitxatges més; alternant lliga i EuroCup, i amb la Copa del Rei en joc, era més que necessari.

El nouvingut Copeland també és un altre que des que va trepitjar el Principat el 3 de novembre passat. En dos mesos, ha jugat cinc partits i 82 minuts. Contra el Barça va estar a la banqueta tot el partit però sembla que el dit ja està en condicions per començar a rendir com un més.

Així doncs, tan sols resten a la infermeria Karnowski pel trencament parcial que té al turmell dret i que no se l’espera fins la segona setmana de febrer, i Burjanadze pel problema amb el genoll dret que el té KO des de l’abril i pel qual almenys fins el març no se l’espera.

La Copa ja coneix els duels

Reial Madrid-Unicaja, València Basket-Iberostar Tenerife, FC Barcelona Lassa-Baskònia i Herbalife Gran Canària-Montakit Fuenlabrada seran els emparellaments de quarts de final de la Copa del Rei que es disputarà a Gran Canària la segona setmana de febrer. Així ho va determinar el sorteig que es va dur a terme ahir.

Coneguts els emparellaments de quarts de final, també es va donar a conèixer els encreuaments de semifinals. Les boles que van definir que el guanyador de l’eliminatòria València Basket-Iberostar Tenerife s’enfrontarà al guanyador del Reial Madrid-Unicaja i que el vencedor de l’eliminatòria FC Barcelona Lassa-Baskònia es vegi les cares amb el vencedor de l’amfitrió Herbalife Gran Canària-Montakit Fuenlabrada. Així doncs, la final pot acabar sent el clàssic.

Tots els partits per #0

Movistar Plus, a través de #0, retransmetrà en exclusiva tots els partits de la Copa del Rei Gran Canària, en el que suposaran més de 15 hores de programació en directe. Cada jornada començarà amb una prèvia de 30 minuts abans del primer partit. Els horaris dels partits seran a les 19:00 i 21:30 per a quarts de final i semifinals, de dijous a dissabte, mentre que la final de diumenge es disputarà en l’horari habitual de cada diumenge a #0, les 18:30 . En tots els casos, una hora menys a les Illes Canàries.