La Casa de la Vall perd uns 4.000 visitants en el període d’un any

«L’augment durant l’any passat de més de 3.000 visitants respecte de l’any 2016, unes xifres que no coincideixen amb les dades que el mateix Govern facilita, ja que els museus han patit un descens de 1.608 visites, de les 59.793 l’any 2016 a 58.185 durant el 2017», destacava el grup liberal en un comunicat. En aquest context, Costa es va mostrar sorprès que «per les informacions contradictòries que publica el Govern anunciant una millora de les xifres en més de 3.000 visitants als museus quan la realitat és que han baixat en més de 1.500 visitants».

El nombre de visitants a la Casa de la Vall cau en 4.000 visitants en un any, segons dades del Govern. En concret, el 2017, un total de 58.518 persones van acudir a a alguns dels museus que gestiona el Govern, una xifra que és un 2% menys de visitants respecte a l’any anterior. Això «suposa allargar un any més la tendència baixista», segons un comunicat de l’Executiu d’ahir. Ara bé, també va destacar que pràcticament tots els museus han obtingut millors resultats, excepte la Casa de la Vall. «Aquesta davallada ha fet canviar la tendència alcista que estan dibuixant la resta d’equipaments, que en el seu conjunt han augmentat de més de 3.000 visitants», segons exposa el comunicat.

Per El Periòdic

