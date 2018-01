Iniciativa Actua i Barcelona Tech City s’alien per a la innovació

Iniciativa Actua i l’associació sense ànim de lucre Barcelona Tech City van signar ahir un acord, valorat en 18.000 euros, que permetrà portar empresaris del Principat a la capital catalana i viceversa. Barcelona Tech City aglutina emprenedors i start ups dels sectors digitals i tecnològics. Per això, Judit Hidalgo, presidenta d’Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI), va manifestar que les empreses que podran anar a aquest espai, situat al Port de Barcelona, seran les que apostin per la innovació, la digitalització i la tecnologia. En el centre de Barcelona hi haurà quatre taules de co-working, reservades per a les empreses andorranes. «Per mi el més important és el contacte entre empreses que pot generar més negoci», va precisar Hidalgo.



És el primer cop que Barcelona Tech City firma un acord internacional. El seu CEO, Miquel Martí, va indicar que un dels motius que el van portar a això va ser el fet que Andorra tingués contacte amb reconegudes entitats internacionals com l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) i l’empresa Google. Des del seu punt de vista, a més, les empreses andorranes i les catalanes poden trobar punts de contacte com el turisme o la mobilitat sostenible vinculada al concepte d’Smart Cities. «Són projectes que aquí (Andorra), per la dimensió del país es poden posar molt ràpidament en marxa. Hi ha una certa flexibilitat a l’hora de desenvolupar aquests projectes i d’aplicar-los», va dir Martí.

«Esperem que sigui un programa d’èxit, sobretot, per les empreses andorranes que vulguin sortir a fora», va ressaltar Josep Maria Missé, secretari d’estat de Diversificació econòmica.



El projecte ja va entrar en marxa ahir mateix i les empreses ja poden omplir un formulari a la web d’Actua per beneficiar-se del programa, que de moment s’ha signat per un any, però és prorrogable.

Hidalgo va explicar el projecte dilluns a empreses de la CEA i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis. «Dos o tres empreses han mostrat interès a explorar a aquest acord i els beneficis d’anar cap allà», va assegurar Hidalgo.

En el marc del programa, els emprenedors andorrans també podran participar en conferències o seminaris que es facin a Barcelona.