Llovera reapareixerà en competició a les Crèdit Andorrà GSeries

Albert Llovera tornarà a estar aviat al voltant d’un vehicle de competició després d’una llarga temporada (més de mig any). Sembla que el pilot andorrà torna a la normalitat després del cop baix que va suposar per ell no poder disputar el Dakar 2018.

Una lesió al dit va tirar per terra tota la preparació de la temporada ja passada. Portava entre set o vuit mesos entrenant per arribar com en plenes condicions al ral·li més prestigiós del món, però va aparèixer el mal endèmic dels esportistes: les lesions. Una rizartrosi a la mà esquerra a l’octubre el va obligar a passar pel quiròfan. «No suportava el dolor i es va convertir en una operació inajornable», va apuntar llavors.

Evidentment, era conscient que s’exposava a perdre’s ser a Lima el 6 de gener i es van complir els pitjors pronòstics; al novembre, a mes i mig de creuar l’Atlàntic, ha haver de renunciar al Dakar.

«Les lesions ja són història però ara necessito activar-me a nivell de competició i recuperar la força i la mobilitat a les mans», afirma el pilot

I fins ahir. Llovera va anunciar que tornarà a posar-se davant un volant i a més amb un repte que li fa «una enorme il·lusió»: Les Crèdit Andorrà GSeries. «Mai no he competit sobre gel. Crec que amb aquesta, ja hauré fet totes les especialitats», va afirma ahir amb un somriure des de Madrid –on busca patrocinadors per intentar córrer a alguna prova del Mundial de ral·lis o de rallycross– i la moral renovada.

«Les lesions ja són història però ara necessito activar-me a nivell de competició i recuperar la força i la mobilitat a les mans». Parlava en plural perquè a més de la lesió a la mà esquerra, tenia un tendó en males condicions a la dreta.

Però va insistir en què ara toca mirar al futur, pensar en el 2018, en veure si torna al Dakar i si a curt termini aconsegueix pressupost per fer alguna carrera. De moment té les Crèdit Andorrà GSeries, que li servirà per fer quilòmetres, recuperar musculatura a les mans i, com diu, «gaudir d’una carrera a casa, que poques vegades he pogut».

La GS2, amb un cartell de luxe

La idea de Llovera és disputar tot el calendari de la cursa andorrana d’automobilisme sobre gel; s’ha inscrit a la segona categoria, la GS2, i estarà a la línia de sortida ja a la G1, que es disputarà el dissabte vinent després que s’ajornés la setmana passada. De fet, ja se’l podrà veure en acció –a ell i a la resta de pilots inscrits– al circuit del Pas per afrontar la jornada d’entrenaments lliures o G0, que serveix per posar a punt les mecàniques. Seran sis els pilots dels GiAND Car de PCR Sport i es preveu una batalla de luxe per la primera posició, amb Gerard de la Casa, Edgar Montellà, Maria Dolsa (l’única dona a la graella), el balear Pedro Font i l’aragonès Joaquín Rodrigo.

Està clar que amb aquest cartell, el de la màxima categoria –amb Ezpeleta, Pons, Arroyo i De la Casa, que estarà a les dues– i de la profunda remodelació del circuit i les instal·lacions situades en el Port d’Envalira, l’espectacle promet moltes i fortes emocions.