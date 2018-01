Les escales mecàniques arriben a Escaldes

El Comú d’Escaldes connectarà les avingudes de les Escoles i del Pessebre a través d’escales mecàniques. Fins ara, per anar d’un espai a l’altre calia fer una gran volta o superar unes escales força costerudes que salven el desnivell que hi ha entre les dues vies. La nova instal·lació mecànica permetrà millorar la connexió tant de pujada com de baixada. Tot i que, segons informa l’ANA, es conservarà part de les escales tradicionals per als qui prefereixin caminar.

La idea de transformar les escales ha vingut lligada amb la construcció d’un aparcament a pocs metres, amb entrada i sortida a l’avinguda de les Escoles. El comú ha aconseguit, després d’anys d’intentar-ho, llogar una parcel·la a un privat, que s’ha desbrossat i que ja s’està habilitant per acollir 44 places per a vehicles.

Segons va explicar ahir la cònsol major de la parròquia, Trini Marín, el primer plantejament era fer un ascensor al pàrquing, que comuniqués les Escoles amb el Pessebre, però aleshores es va pensar en fer alguna intervenció en les escales. De moment, al pressupost d’aquest any s’ha reservat una partida important per al projecte, tot i que pot ser ampliable.

El departament tècnic d’urbanisme del comú ha comprovat que la construcció de les escales mecàniques és viable i la previsió és que l’aparcament estigui acabat en un parell de mesos i després s’encarregarà la redacció del projecte del nou giny, amb l’objectiu que la reforma estigui acabada aquest any.

Precisament, intervenir en les escales va ser una de les peticions que va realitzar el consell d’infants durant del curs anterior. En el seu moment, la canalla va demanar que es netegessin més sovint, ja que hi ha molts coloms a la zona i estan plenes d’excrements dels ocells. De fet, Marín va admetre ahir que hi ha un problema amb aquests animals, que s’amunteguen en un edifici de propietat privada, i tot i que s’insisteix molt en la neteja, és cert que no n’hi ha mai prou. Per tant, en el projecte de reforma de les escales també es demanarà que es cobreixin amb un sostre transparent per evitar que els coloms embrutin el terra i malmetin el mobiliari urbà.