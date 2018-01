El congrés de ciberseguretat Conand, enfocat al jovent

La segona edició del congrés internacional de ciberseguretat Conand, organitzada per l’associació homònima, oferirà del 5 al 8 de febrer conferències i tallers que posaran l’èmfasi en la conscienciació escolar. Les xerrades s’adreçaran a prop de 900 alumnes d’entre 12 i 16 anys, a qui es donarà les eines per evitar un mal ús de les xarxes socials i de la tecnologia en general. «Igual que es fa educació vial, s’ha de fer educació tecnològica», va afirmar ahir, en la presentació del programa, David Julian, enginyer de risc d’Andorra Telecom, que és el patrocinador principal del congrés. Les xerrades comptaran amb l’empara de l’associació X1RedMasSegura i aniran a càrrec d’experts en malware i seguretat en jocs online, en hacking ètic i en ciberdelinqüència. «És imprescindible que els infants i adolescents siguin conscients de les amenaces de la xarxa i aprenguin a protegir-se», va dir Àlex Estalés, membre del grup de delictes tecnològics de la policia andorrana.



A més, a partir del 7 de febrer, començaran les xerrades adreçades a un públic més professional. També una per als pares, que aprendran a gestionar l’accés dels seus fills a les noves tecnologies. En total, el congrés compta amb 24 ponents, mentre que en l’anterior edició hi van assistir 13. El nombre de tallers també ha crescut i ha passat dels dos als quatre. També s’ha canviat la sala de les conferències i s’ha escollit l’auditori de 800 places del Centre de Congressos d’Andorra la Vella. El que es reedita de l’anterior congrés són els eixos vertebradors del programa. Els pilars en què se centrarà seran l’aspecte legal, el bancari i el referent a la informàtica forense.



Els organitzadors esperen que l’afluència de gent sigui superior la de l’any passat, quan van assistir 348 persones a les conferències i 93 als tallers. Aquest any, els tallers tindran places limitades a 50 persones cadascun. Fins ara, ja hi ha una vuitantena d’interessats inscrits i algun taller, com el de hacking ètic, ja ha arribat al màxim d’inscrits. D’entre els ponents que vindran es troben especialistes en delinqüència informàtica, auditors i pèrits informàtics. Durant la presentació es va destacar la taula rodona sobre ciberterrorisme que tancarà la primera de les jornades. La moderarà el director de Seguretat i Control d’Andorra Telecom, César Marquina.