Incendi en un habitatge a l'avinguda Sant Antoni de la Massana

Totes les dotacions de Bombers de la Massana, Canillo i Andorra la Vella s'han desplaçat aquesta matinada, al voltant de les 6.00 hores, a l'avinguda Sant Antoni de la Massana per extingir un incendi que s'ha produït a l'edifici número 64 del carrer. Els Bombers i la Policia encara hi estan treballant i durant més d'una hora s'ha hagut de tallar el trànsit a tota la zona. A causa de l'incendi, quatre persones han resultat ferides, entre elles el matrimoni que vivia a l'habitatge cremat. L'home, de 59 anys, ha estat traslladat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, des d'on posteriorment ha estat evacuat en helicòpter cap a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona amb cremades i intoxicació per fum greu. Els altres tres ferits (la dona de l'habitatge i dos veïns) estan en observació a urgències de l'hospital andorrà amb una intoxicació lleu per fum.



Segons informa l'ANA, les flames s'han originat al pis 6è 1a, concretament al menjador. S'ha cremat tant aquest espai com la cuina. En vista de la magnitud de l'incendi, s'ha hagut d'evacuar tot l'edifici, que té uns 17 pisos. Els bombers han indicat que quan han arribat al lloc dels fets, l'home més greu i que ha estat traslladat a Barcelona ja es trobava fora del pis, al peu de l'escala.



A partir de les 8.00 hores del matí s'ha habilitat pas alternatiu a la via, però Mobilitat ha recomanat circular per la carretera d'Anyós si es vol creuar la localitat massanenca. Cap a les 8.30 hores la circulació s'ha restablert del tot però encara es registra trànsit dens a la zona afectada.



El cònsol menor de la Massana, Raul Ferré, s'ha desplaçat al lloc dels fets des del primer moment, i ha destacat la rapidesa amb què han actuat els bombers i el fet que no s'hagin hagut de lamentar víctimes mortals. "Quan hem arribat, la situació era bastant aparatosa, però per sort, no hi ha hagut víctimes", ha manifestat Ferré.



Ara s'investiguen les causes que haurien pogut originar l'incendi, que segons les primeres informacions, no ha afectat cap altre habitatge.

Vídeo de les tasques d'extinció de l'incendi a la Massana. / ANA