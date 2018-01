La millor cuina espanyola a la Tasca el Tablón

Vols un lloc per anar a sopar amb família o amics i quedar com un rei? Aquest lloc és la Tasca el Tablón, qualitat, quantitat i bon ambient tot en un sol lloc.

El Tablón és un clàssic modernitzat. Fusta per tot arreu, música espanyola de fons, vins i pernils a la vista de tothom i menjar de primera qualitat amb una atenció al client formidable. Podem assegurar que és un clàssic modernitzat perquè els seus plats sorprenen. El seu plat estrella és sense cap mena de dubte el pernil tallat a mà, davant mateix del client i amb un art escepcional, però la resta de la carta mostra una cuina exquisita i de qualitat, i si hem de recomanar alguna cosa, és que us deixeu portar i guaudiu de les opcions que us recomanin. Unes taper per picar és una molt bona opció. Les ranxeres, patates amb cansalada i formatge que es desfà quan les agafes i un gust espectacular, o unes bombes farcides de carn amb all i oli per llepar-s’hi els dits són una molt bona opció per començar.

I per continuar, no us deixeu perdre les impressionants hamburgueses, amb carn de vedella 100% i un deliciós pa de brioix. Us recomanem sense cap mena de dubte la que va acompanyada de ceba caramelitzada i formatge de cabra. Difícilment n’haureu tastat una de tant bona.

En resum, amb el poc temps que duu obert, aquest restaurant ja apunta maneres i de ben segur que es convertirà en molt poc temps en un referent de la gastronomia al país per qualitat i bon servei.

La nostra recomanació:

Qualsevol de les seves recomanacions serà bona, deixeu-vos aconsellar perquè coneixen molt bé el que tenen i el gust dels clients. Sobretot no deixeu passar de llarg el pernil!

Ideal per… Àpats amb la família o amb els amics, lloc tranquil i molt acollidor.

Punts forts i punts febles:

El punt fort, sense cap mena de dubte la qualitat dels seus productes, tots els excelents i amb una bona quantitat. El punt feble francament, ens costa tant de trobar-lo que no ens atrevim a escriure’n cap.