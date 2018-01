La Fiscalia manté la investigació de dues mestres de la Seu

La Fiscalia ha sol·licitat al jutge titular del jutjat d’Instrucció número 1 de la Seu d’Urgell, Ignacio Risueño, que mantingui la causa contra dues docents pels seus comentaris a classe després de l’1 d’Octubre. El Ministeri fiscal veu indicis d’un possible delicte d’incitació a l’odi vers la Guàrdia Civil en el cas d’aquestes mestres, però demana que s’arxivi la causa contra sis professors més perquè considera que les proves obtingudes no permeten continuar amb el procediment judicial.

Segons informa el diari Segre, presumiblement el jutge arxivarà la causa contra el director i altres docents de l’Escola Mossèn Albert Vives, la directora i una mestra de l’Escola Pau Claris i la directora de l’Escola La Salle. Cal recordar que tots els professors van declarar el passat 7 de novembre i van negar les acusacions. En total es van presentar 11 denúncies, la majoria de les quals eren de famílies de guàrdies civils. Els investigats van quedar en llibertat sense mesures cautelars.

La Fiscalia ha demanat ara un segon informe pericial dels fills de les famílies denunciants per determinar la veracitat de les acusacions. El jutge decidirà finalment si tira endavant el cas.

El director territorial del departament d’Ensenyament a Lleida, Miquel Àngel Cullerés, ha valorat positivament la celeritat amb que s’ha exculpat la majoria del docents i ha expressat la confiança que les dues mestres que la Fiscalia manté investigades també seran exonerades. Cullerés ja va expressar públicament que després d’obrir una investigació dels fets, el departament no havia constatat «cap indici» que fonamentés les acusacions.

L’octubre passat, la família d’una alumna es va queixar de la introducció de «debats polítics en to catalanista i contra els espanyols» per part d’algun docent de l’escola. La família esmentada va reclamar que les escoles no tractin qüestions polítiques i van demanar que canviïn l’alumna d’aula; un canvi que es va dur a terme.