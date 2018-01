Els 6 acusats de traficar accepten penes de fins a quatre anys

Els sis acusats de traficar amb drogues a la Seu d’Urgell han reconegut els fets i han acceptat penes de fins a quatre anys de presó. Aquest acord entre les parts ha evitat que se celebrés el judici, que estava previst ahir i avui a l’Audiència de Lleida. La fiscalia demanava de 7 anys i mig a 8 anys i mig de presó per a sis persones, tres homes i tres dones de nacionalitats colombiana, nigeriana i espanyola, acusades de vendre droga des d’un establiment anomenat El Refugi. El ministeri públic considerava que tots ells formaven part d’un grup criminal i per aquest delicte sol·licitava d’un a un any i mig de presó. A més, demanava que se’ls imposés una pena de 6 anys i mig i 7 anys de presó, a més d’una multa de 7.000 a 8.000 euros.