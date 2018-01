Un ferit greu en un incendi

Un incendi en un edifici de la Massana va deixar ahir un ferit greu i uns altres tres lleus, segons van informar des de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Els Bombers van rebre l’avís a les 06.17 hores que s’havia originat un incendi en el número 64 del carrer Sant Antoni de la Massana. Més concretament en el pis 6-1 del bloc A de l’edifici Muntaner, va detallar el cap de guàrdia del cos.



En l’immoble incendiat hi vivia una parella. L’home, de 61 anys, va patir cremades de segon grau i una intoxicació greu per inhalació de fum, per la qual cosa va haver de ser traslladat amb helicòpter a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona, ja que el centre mèdic andorrà no disposa de cap unitat de cremats. Des de l’hospita català van confirmar que l’home tenia cremades de segon grau en el 20% del cos. Per això, va ser ingressat a l’UCI de cremats. Segons van destacar des d’aquest centre mèdic el «pronòstic és reservat», per la qual cosa no van donar més detalls sobre el seu estat de salut. Ara bé, segons va indicar el cap de guàrdia dels bombers sembla que es troba en una situació estable.

La seva dona, de 61 anys, va patir una intoxicació lleu per fum. La mateixa afectació van tenir dos veïns, una dona de 52 anys i un home de 55 anys. Des de l’hospital andorrà van indicar que aquests tres ferits els hi van donar ahir mateix l’alta.

El cap de guàrdia dels Bombers va assenyalar que les flames es van originar al menjador de l’immoble per causes que es desconeixen. Tot i que el foc no es va estendre en cap més estança, el bomber va destacar que va ser «molt virulent», ja que al menjador hi havia molts materials que van propiciat la combustió.

En el moment dels fets, la dona es trobava en una habitació, per la qual cosa va poder sortir per la porta i, per això, no va patir una gran afectació pel fum. El seu marit, però, es trobava en el menjador. Aquest va sortir a la terrassa i va baixar ferit al balcó del pis de sota, el 5-1, i després va sortir al replà, que és on se’l van trobar els bombers quan van arribar.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar unitats de Canillo, la Massana i Andorra la Vella. En concret, hi van anar dos camions ambulància, un altre amb una escala i tres vehicles més. En l’incendi hi van intervenir 17 bombers, segons va relatar el cap de guàrdia. També hi va acudir policies, personal del SUM i agents de circulació.



Desallotjament del blog

Durant la intervenció, van haver d’evacuar els veïns de tot l’edifici, que té vuit plantes i 16 pisos. Com que el foc era molt virulent i les temperatures del fum eren molt elevades, el cap de guàrdia va exposar que van tardar més de dues hores en extingir-lo. En concret, les tasques per apagar l’incendi es van acabar a les 08.21 hores.

L’actuació dels bombers va afavorir a controlar les flames a temps i que no es propagues el foc per tot l’edifici. «Es va fer una actuació vertical», va remarcar el cap de guàrdia. Amb això, es va evitar que l’incendi pugés fins a la taulada.



Els veïns van poder tornar ahir mateix als seus domicilis, excepte el del 6-1, que és el pis que es va incendiar. Les altes temperatures del fum, va argumentar el cap de guàrdia, van malmetre bona part del pis com per exemple les parets, el sostre de guix o va fer saltar les rajoles.



Tampoc van poder tornar a casa seva els veïns del 5-1 perquè es va inundar bona part de l’immoble per l’aigua que van llançar els bombers. «Hi va haver filtracions d’aigua», va dir. Això també podia provocar que hi hagués un curtcircuit si l’aigua entrava en contacte amb l’electricitat.