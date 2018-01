Participació rècord a la Micro First Lego League

Amb emoció i nervis. Així es va viure ahir la quarta edició de la Micro First Lego League, la competició de robòtica andorrana patrocinada per Andorra Telecom, que enguany ha comptat amb una participació rècord de deu equips dels col·legis Sagrada Família, del Janer i de les escoles andorranes de segona ensenyança d’Encamp, Santa Coloma i Ordino. En total, 56 nois i noies de quart d’ESO van posar a prova els seus robots després d’haver-hi dedicat moltes hores de treball, fins i tot fora de l’horari lectiu, per tal de poder portar a la final els seus projectes en les millors condicions. Aquesta edició estava centrada en la temàtica de la gestió sostenible de l’aigua.



La principal novetat d’enguany és que s’ha canviat l’escenari de la competició, que s’ha celebrat als cinemes del centre comercial illa Carlemany, un espai més cèntric i de fàcil accés per a les famílies.



La professora de l’escola andorrana de Santa Coloma, Júlia Baudina, va comentar que la robòtica «és un projecte molt engrescador, sobretot perquè els nens s’ho passen bé i aprenen fent, manipulant», no només estudiant, segons unes declaracions que recull l’ANA. D’altra banda, des d’Andorra Telecom, la responsable de comunicació, Inés Martí, va expressar que l’objectiu d’enguany era consolidar l’esdeveniment, però que la voluntat és que hi acabin participant totes les escoles del Principat.



La competició andorrana de la Micro First Lego League es diferencia de la internacional. Totes les escoles tenen l’oportunitat de participar a una final catalana. Això, els hi permet valorar-se i comparar els seus projectes amb els d’altres escoles i, alhora, assolir un aprenentatge molt gran.