SDP diu que Martí ha hagut de «córrer» per frenar l’enuig de França

SDP assegura que el Govern amaga informació en relació a l’acord d’associació amb la UE i que hi ha aspectes «que no es volen explicar». De fet, el partit creu que hi ha «dos grans problemes amb la negociació (el tabac i el contraban)» i que la reunió mantinguda dimarts passat entre el cap de Govern, Toni Martí, i el ministre d’Acció i Comptes Públics francès, Gérald Darmanin, es va haver de fer en caràcter d’urgència per apagar precisament «un foc» relacionat amb el contraban de tabac.

Segons el president d’SDP, Jaume Bartumeu, el malestar dels francesos vindria lligat a un informe elaborat pel ministeri de l’Interior del país veí que relaciona el contraban de França amb activitats d’islamisme radical i acusa la Batllia i les autoritats andorranes d’entorpir accions anticontraban.

Bartomeu va assegurar que en vista d’aquestes informacions, Martí «va haver de córrer» per trobar-se amb els ministres francesos «de segon rang, però qui hauria d’haver mantingut aquestes reunions són els ministres andorrans» homòlegs o corresponents a les temàtiques tractades. Bartumeu matisa que tot això «mostra una manca de preparació i d’improvisació» que està fora de l’adient. A més, el partit considera que aquests afers demostren que les relacions entre Andorra i França no estan tant bé «com es diu. S’estan fent les coses de qualsevol manera i això no és bo per al país ni per a la ciutadania».

Volen veure l’informe

A banda de la problemàtica que s’hagi generat, SDP considera que el més greu és la «manca de transparència» que ha presentat el Govern amb aquest afer, ja que era coneixedor de l’informe i –malgrat que va fer un comunicat explicant com havia anat la reunió– en cap moment va esmentar el document o va fer referència al seu contingut.

Manca de personal al SAAS

D’altra banda, el partit va aprofitar la roda de premsa per remarcar que la manca de personal del Servei d’Urgències del SAAS amaga més incògnites del que sembla. El secretari general d’organització d’SDP, Joan Marc Miralles, va destacar que ni el pressupost de l’hospital de l’any passat ni el d’aquest any contemplen partides destinades a la contractació de nou personal. Aquest fet posa en entredit les paraules del director assistencial del SAAS, Joan Martínez Benazet, que fa uns dies va assegurar que ja des de mitjans de l’any passat es tenien previstes noves incorporacions de metges per cobrir l’àrea d’Urgències.

Tanmateix, Miralles va criticar el fet que el Govern «hagi trobat de forma ràpida tres milions d’euros per cobrir els plets de l’AREB i que no hagi estat capaç de solucionar la situació d’Urgències», que fa més de tres anys que dura. De fet, el secretari va especificar que amb els tres milions traspassats a l’entitat es podria haver cobert el salari de la plantilla d’Urgències «durant sis anys».

Paritat al Consell d’Europa

Finalment, SDP va lamentar el succeït dilluns al Consell d’Europa. L’òrgan va decidir apartar la delegació andorrana de l’activitat per una falta de paritat en els seus membres. Al respecte, Bartumeu va assegurar que es tracta «novament d’una manca de previsió i de responsabilitat» per part de l’Executiu i va demanar que es deixi de posar la situació del Grup Mixt com a excusa, «perquè aquí els únics responsables són Sindicatura i el president de la delegació, que són els qui han de saber com funcionen les coses».