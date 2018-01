Cinca admet «preocupació» a l’Elisi pel contraban de tabac

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va admetre ahir que el contraban de tabac és una qüestió que «preocupa a França» i per aquest motiu en les darreres setmanes s’han fet dues reunions amb autoritats gales per tal d’exposar els esforços duts a terme des del Principat per lluitar contra aquesta activitat il·lícita. «A ningú se li escapa que el tabac acaba sent un element fonamental pel què fa a tancar la lliure circulació de mercaderies» en el marc de l’acord d’associació amb la Unió Europea, i no es vol que el contraban sigui un impediment. «Calia abordar la qüestió», va indicar, afegint que «sabem que França ben legítimament està inquieta per aquesta activitat il·lícita» i per tant s’ha volgut exposar de primera mà el compromís del Principat en aquest àmbit. Així s’ha explicant la feina feta «tant des d’un punt de vista operatiu com des del punt de vista de la modernització de la legislació», va aclarir el ministre d’Interior Xavier Espot.

A Cinca també se li va preguntar sobre la possibilitat que França demani fixar un diferencial determinat (equiparant-se amb Espanya, per exemple) pel què fa al preu del tabac per poder acceptar la transitòria de 30 anys. El ministre però, ho va descartar. «Seria una mica impropi, fins i tot, no és ni ortodox ni crec que hi hagi precedents de fixar el preu d’un país en funció del preu d’un altre». A més de mantenir la lluita contra el contraban, també va remarcar la necessitat de «continuar protegint la nostra indústria», afegint que «hem d’estar vigilants perquè la transformació del sector agrícola pugui ser una realitat i per això necessitem temps». L’objectiu és que amb l’acord d’associació es pugui «seguir comercialitzant amb normalitat però alhora evitar tota mena d’activitat il·lícites».

D’altra banda i en relació a un informe francès que posava en entredit la cooperació entre els dos països en la lluita contra el contraban, Espot ho va voler rebatre. «El Govern no té cap constància que hi hagi hagut deficiències entre la col·laboració dels cossos policials i de duana nostres i els homòlegs francesos. Al contrari, les informacions que ens han tramès després de cada operació fan palesa una excel·lent cooperació», va afirmar, reiterant que els resultats obtinguts així ho demostren.