Andorra, amb Letònia, Geòrgia i Kazakhstan a la Nations Cup

El sorteig per a la primera edició de la UEFA Nations League celebrat ahir a Lausana (Suïssa) no va ser gens benèvol per a la selecció nacional de futbol. Letònia, Geòrgia i Kazakhstan seran els rivals al grup D1 en una competició que començarà al setembre, després del Mundial de Rússia i a la qual participaran 55 combinats de les quals 12 optaran al títol i obtindran el bitllet per a la Eurocopa del 2020.

Per a Andorra, que estava al bombo 4, Kazakhstan era el rival menys desitjat del tercer bombo del sorteig en ser la millor classificada al rànquing FIFA amb diferència (la 135) i la que més quilòmetres de desplaçament requerirà: uns 7.500 quilòmetres. Moldàvia (la 166 del rànquing) està a uns 3.000, Liechtenstein (182) a 1.200 i Malta (185) a 2.400. El rival que ha tocat, doncs, és amb diferència el pitjor que podia tocar al bombo 3, el més assequible per a la tricolor.

Als bombos A i B, el nivell dels rivals és similar, per tant tampoc hi havia preferències mirant el rànquing. Sí que ho havia en quilòmetres, ja que del bombo 1 ha tocat Geòrgia, a uns 4.500 quilòmetres (500 menys que Azerbaidjan i 2.000 més que Bielorússia i Macedònia). Del bombo 3 ha tocat el rival més assequible segons diu el rànquing (131) en comparació amb Armènia (la 90), Fèroe (97) i Luxemburg (84).

Tenint en compte els prop de 3.000 quilometres que hi ha fins Letònia, la selecció haurà de recórrer uns 30.000 quilòmetres per als partits a fora.

Koldo no va amagar que, partint de la base de que es tracta d’una competició més adequada per la millora de resultats de les seleccions modestes com la tricolor, el grup no és el millor ni el que ens ha agradat».I va afegir: «Hem de ser molt competitius, com a la darrera fase, i també intentar millorar a domicili amb l’hàndicap de poca recuperació entre partit i partit i viatges llargs».

El format del torneig és similar al d’una lliga, però estructurat en quatre categories: la Lliga A (primera divisió), B, C i D (on està Andorra). A més, cada categoria està dividirà en quatre grups, amb l’assignació de la categoria per a cada selecció es va fer amb base en el rànquing UEFA de seleccions a octubre de 2017, quan Andorra encara no havia guanyat Hongria ni havia empatat contra Fèroe. En les següents edicions es determinaran per un sistema d’ascensos i descensos determinats pels resultats de l’edició anterior. El primer equip de cada un dels quatre grups d’una lliga ascendirà, a més de lluitar amb els altres tres líders de la mateixa categoria i l’últim baixarà.

Debut el 6 de setembre a Letònia

Així doncs Andorra iniciarà la lligueta del grup D1 a Letònia, una vella coneguda o no tant, perquè ja van viure aquest partit fa tres mesos (17 d’octubre passat), amb una contundent derrota dels de Koldo per 4-0. A l’Estadi Nacional, però, havia estat una altra història: derrota 0-1 tot i que Andorra va guanyar en domini i les ocasions de gol, per això ahir el seleccionador nacional va opinar: «Sabem les coses bones i dolentes que hem fet contra ells». Allò va ser el 6 de setembre del 2016, dos anys exactes menys que la data en què es Andorra debutarà a la UEFA Nations League.

El segon partit serà a casa contra Kazakhstan quatre dies més tard, un combinat molt fort a casa però que a domicili es desinfla, tot i ser molt superior a la tricolor, com així confirmen les dades de l’històric. El darrer precedent va ser al 2009, amb derrota per 1-3.

I la primera volta acabarà amb viatge a Geòrgia el 13 d’oictubre, una selecció a la qual a Koldo li va sorprendre «gratament» a la darrera fase, a la qual va sumar cinc punts: «Els partits que perd, ho va fer per un gol», va avisar Koldo.

Els partits de la segona volta seguiran el mateix ordre de rivals: viatge a Kazakhstan el 16 d’octubre, partit a casa davant Geòrgia el 16 de novembre i de nou a casa contra Letònia tres dies més tard, per posar punt i final a la lligueta de la UEFA Nations Cup.