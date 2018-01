Un mercat gastronòmic i un spa mèdic per guarnir el casino

Prop de 20 plantes d’alçada, 6.500 m2 d’espais de joc i oci, suites d’alt estànding, un mercat gastronòmic i un spa mèdic. Aquests són alguns dels punts forts amb què el grup Genting s’ha presentat al concurs del casino. Però la societat no es queda aquí, també vol aprofitar les plantes superiors de l’edifici per construir-hi habitatges. La previsió és que la inversió destinada a les instal·lacions de lleure i entreteniment sigui d’uns 105 milions i que la part residencial s’acabi d’alçar amb 35 milions més.

D’aquesta manera, el grup es postula amb un dels projectes més ambiciosos i de major envergadura, tant a nivell econòmic com de superfície. A més, un dels reclams de Genting és que, vist les possibilitats que ofereix Andorra, no es pot pensar en fer «només un casino» o parar-se en un complex petit. La idea del grup és créixer més en un futur i, ja des del principi, oferir el màxim de serveis possibles. Per aquest motiu, Genting es decanta per construir un resort i competir a nivell mundial.

La construcció de tota la infraestructura permetrà obrir 200 llocs nous de treball, i un cop s’hagin de posar en marxa les instal·lacions, es preveu que hi hagi capacitat per a 370 treballadors fixos. A més, segons informen des del grup, s’estima que les activitats comercials i de consum que generi el resort en un futur faran créixer gairebé un 1% el PIB d’Andorra.

El 10%, el punt més atractiu

Segons explica el director d’assumptes regulatoris i assegurament corporatiu de Genting Casinos UK, Jonathan Duffy, un dels punts pels quals el grup es vol establir al Principat és la baixa pressió fiscal. Actualment, els casinos que té la societat a indrets com el Regne Unit «han de donar el 50% dels seus beneficis a l’Estat, mentre que aquí només n’haurien de donar el 10%». Aquest fet fa que el marge de guanys sigui molt major i que es puguin permetre atreure a jugadors de molt alt nivell. De fet, hi hauria la possibilitat que l’empresa oferís serveis complementaris als seus clients per incentivar-los a venir al país, com proporcionar-los transport gratuït a través de jets privats o pagar-los les estàncies.

Protocols de seguretat

Tot i que l’estètica i l’edificació del projecte és de gran importància, un dels àmbits més primordials per al grup són els protocols i els sistemes de seguretat que segueixen. En relació a aquest fet, Duffy remarca que hi ha diversos barems o línies que són específiques per a cada país on estan operant, però que, per exemple, per norma general, mai accepten que els jugadors es presentin a una taula amb un maletí ple de diners si no hi ha algun rebut bancari de per mig o una prova que permeti assegurar que aquells bitllets són legals i estan regularitzats. A més, cada casino té un llindar a partir del qual es comença a sospitar que hi ha alguna cosa estranya. En el cas d’Andorra, aquest màxim podria estar en els 20.000 euros mensuals. Tot i que, tal i com destaca Duffy, hi ha molts paràmetres que influeixen en l’actuació a partir d’aquest límit «i no es tractar d’actuar de forma sistemàtica quan hi ha aquesta quantitat, sinó que hi ha tot un procés d’estudi al darrere».

Un altre fet que s’aplicaria a Andorra és que els residents al país no podrien jugar al casino amb targetes de crèdit. Aquest mètode de pagament només estaria permès per als estrangers. Segons Duffy, la mesura té la voluntat d’evitar «que els ciutadans es tornin ludòpates o tinguin algun problema amb el joc». A més, si la Policia o el Govern requerís informació sobre algun client, el casino estaria obligat a facilitar les dades pertinents, sempre i quan hi hagués una ordre judicial de per mig i estigués justificat dins del marc d’una investigació.

Educar i conscienciar

Genting considera que per prevenir malalties d’addicció relacionades amb el joc cal fer accions educatives i de conscienciació. De fet, el grup proposa que se segueixin iniciatives i mecanismes que s’estan emprant, seguint amb especial atenció els hàbits dels jugadors més joves. Duffy considera que seria positiu que des del Govern i des del Ministeri d’Educació es contemplés la possibilitat de preparar un pla per ensenyar a jugar de forma responsable i donar a conèixer les conseqüències en cas que no es fes així, als joves amb edat permesa per accedir al casino.