Els sindicats plantegen querelles contra Descarrega i el Govern

Els sindicats de l’administració pública plantegen querellar-se contra la ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, o fins i tot el Govern. Aquestes són algunes de les propostes, que se sumen a la de fer una vaga general, que es posaran sobre la taula durant l’assemblea general de treballadors que s’ha de celebrar el dia 31 a les 19 hores a la sala d’actes del comú d’Escaldes-Engordany. I és que a dia d’avui els ànims entre els representants laborals dels funcionaris estan molt enrarits. Especialment després d’unes declaracions de Descarrega a la premsa en què afirmava que els representants sindicals a la comissió consulitva no havien fet propostes de millora als 117 articles que composen la nova llei. Una afirmació que se suma a la que ja va fer setmanes enrere assegurant que la comissió no era un espai de negociació.

En un comunicat de premsa conjunt dels diferents sindicats de l’administració pública es deixava clar que «no és cert» que no haguessin fet cap proposta i lamentaven que amb aquestes manifestacions la ministra «vulgui confondre l’opinió pública, faltant a la realitat del treball realitzat» i ho consideraven «una acció oportunista i interessada, amb l’única finalitat de desacreditar els sindicats i els seus representats».

Altres propostes

La determinació dels sindicats per plantar-se de manera contundent davant d’una reforma que veuen com «una clara retallada de drets» és tal que la llista d’accions que sotmetran a votació és llarga. També es planteja una querella contra la Sindicatura si s’accepta a tràmit parlamentari la nova llei, o endegar iniciatives legislatives populars per una llei d’avançament electoral, per canviar la llei electoral o per obtenir una llei de responsabilitat política. De la mateixa manera també es contemplen denúncies als tribunals i estaments europeus per vulneració de drets sindicals o buscar la manera de paralitzar els tres projectes de lleis laborals que s’estan treballant: la llei de les relacions laborals, la llei d’acció sindical i patronal, i la llei reguladora del conflicte col·lectiu. El sectretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va assegurar que «farem el què més convingui. Anem a totes i ha arribat el moment de dir prou», i és que va defensar que tal com ha passat en el cas de la reforma de la Funció Pública, la resta de textos tampoc «s’han consensuat, són lleis imposades i que tenen una greu afectació tant per als treballadors públics com per als privats». Així doncs, la decisió final de les accions a adoptar quedarà en mas dels assistents de l’assemblea.



De la mateixa manera va advertir que si no aconseguissin aturar aquestes reformes «demanarem als grups parlamentaris que formin el Consell General en la propera legislatura que revoquin aquestes lleis». Ubach va insistir en que des de l’executiu de DA «s’ha volgut canviar el codi de relacions laborals per abaratir l’acomiadament quan lamentablement ja tenim un acomiadament lliure» i en el cas de la Funció Pública «culpen els funcionaris de la crisi i busquen una Funció Pública low cost». Sobre aquest aspecte va remarcar que després de «sis anys de congelació el cost de la Funció Pública s’ha incrementat un 40%», però va desvincular-ho d’un increment salarial dels funcionaris. «Aquests diners són tots d’assessors i càrrecs de confiança», va concloure.