Els bombers hauran de fer un mínim de 12 guàrdies operatives

El consell de ministres va aprovar ahir el decret del nou reglament regulador de la jornada i l’horari de treball dels membres del cos de prevenció i extinció d’incendis i salvaments. Segons va detallar el ministre d’Interior, Xavier Espot, el text manté el què es feia fins ara quant a la jornada laboral però en canvi «flexibilitza el sistema de guàrdies i s’adapta a les especificitats de cada membre del cos».

Així, Espot va detallar que la modificació del règim de guàrdies operatives no estableix un nombre màxim anyal, però sí un mínim anyal de dotze. De fet, el nombre de guàrdies operatives que du a terme cada membre del cos es calcula d’acord amb el nombre total d’hores anyals de treball que estableix l’Executiu per a la resta de funcionaris i agents de l’administració general. Aquestes guàrdies, però no poden excedir les 24 hores, llevat que sigui necessari superar-les per una emergència.

D’altra banda el reglament determina que el director del cos és qui estableix els torns de treball que poden ser d’entre quatre i vuit hores (durant els quals es fan les accions formatives i entrenaments), de vuit o dotze (durant els quals es fan les guàrdies operatives dels grups que formen part de la unitat de grups especials) i els torns de 24, que és quan es fan les guàrdies operatives. De la mateixa manera també s’han especificat les situacions d’emergència que permeten mobilitzar els efectius fora de servei.

Transició energètica

El ministre Jordi Cinca va ser l’encarregat d’anunciar que el consell de ministres va aprovar el projecte de llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic que busca obtenir un país més sostenible i «sobirà energèticament». Com que el text es presentarà avui, el ministre tant sols ens va fer un petit resum. Així doncs, partint de les bases fixades pel llibre blanc de l’energia el text fixa l’objectiu que el 2030 un 20% dels turismes siguin elèctrics i que la quantitat s’incrementi fins el 50% el 2050.

Pel què fa la producció elèctrica nacional, la fita és incrementar-la fins el 33% de la demanda l’any 2030 i fins al 50% el 2050. A més, com a mínim el 75% de la producció elèctrica nacional haurà de ser d’origen renovable. Per últim, es fixa l’objectiu de reduir la intensitat energètica nacional en un mínim d’un 20% el 2030 i fins a un 30% el 2050. De la mateixa manera s’han de reduir les emissions anuals no absorbides de gasos d’efecte hivernacle fins al 37% el 2030.

Les tarifes de la ITV s’incrementen un 2,6%, seguint l’IPC

El consell de ministres va aprovar ahir l’actualització de les tarifes de la ITV per aquest any 2018. En aquest sentit es va indicar que els preus es veuran incrementats un 2,6%, corresponent a la variació anual de l’IPC, tal com fixa el contracte de concessió de la prestació pel què fa a la revisió de les tarifes. Cinca va manifestar que el cas més habitual, el de primera i segona inspecció periòdica per a turismes passarà a tenir un cost de 21,15 euros. Les noves tarifes es publicaran al BOPA dimecres de la setmana que ve, moment en què també entraran en vigor.