El primer grup de swing del país s’estrena a l’Hermitage

Amb els ulls ben perfilats, les pestanyes allargades, i els llavis vermells característics de l’estil pin-up, The Swing Girls s’estrenen avui a l’Sport Hotel Hermitage & Spa Soldeu. La primera formació de swing del Principat ofereix un espectacle gratuït a les 19.00h. El trio el formen Susanne Georgi, Fanny Pérez i Mar Capdevila, tres artistes que es coneixien des de feia temps i que van començar a gestar la idea de crear un grup juntes fa cinc anys. Al final, ja és una realitat.



El repertori que ha escollit el trio serà conegut per a tot el públic, tal com va assegurar ahir Georgi, molt il·lusionada amb el projecte. «Toquem cançons mítiques i èxits internacionals d’Aretha Franklin, Cher, Tina Turner...», va enumerar la vocalista. A banda de cantar sobre l’instrumental original de temes de The Andrews Sisters o The Supremes, també aposten per música més recent, com peces d’Amy Winehouse i, fins i tot, de Meghan Trainor, amb la popular cançó que repeteix it’s all about that bass, about that bass. L’espectacle, que també inclourà alguna coreografia, s‘inspira sobretot en la música típica dels anys 50 i 60, però sense deixar de banda el panorama musical actual.



El grup planeja actuar en gires a l’estranger, sobretot a l’Estat espanyol i a Dinamarca, on va néixer Georgi i on ja canta amb la seva germana Pernille Georgi, amb qui forma el duet anomenat Me & My, Els propers objectius, després de l’actuació inaugural, passen per la creació d’una orquestra que pugui acompanyar les seves veus femenines en directe. Quan a Georgi li pregunten sobre la publicació d’un àlbum en un futur proper, la cantant afirma que seria una opció «meravellosa» i que ja s’ho han plantejat.

Presents a Eurovisió

Georgi va participar a la semifinal d’Eurovisió del 2009, l’últim any en què Andorra va tenir un espai al festival. Capdevila va ser finalista andorrana en tres ocasions. A banda de la participació al festival internacional, Capdevila ha enregistrat dos àlbums i ha fet gira a l’Argentina. A més, va cantar la popular cançó de Sau, Boig per tu, amb Pep Sala. Mentre Capdevila destaca per la seva versatilitat dins del grup, Georgi brilla per la veu R&B que aporta a la banda. Georgi ha guanyat diversos Grammys i Discs d’Or i Platí amb un àlbum que ven tres milions d’exemplars. Quan no està de gira, treballa de coach vocal a la seva acadèmia d’Andorra, la Little Stars Academy.

El to més soul de la banda l’aporta Pérez, cantant andorrana d’arrels espanyoles. La seva passió pel cant l’ha portat a participar i guanyar en diversos talent shows del Principat i d’Espanya. És membre solista de diverses bandes del país i ha participat posant veus en diferents àlbums d’artistes nacionals.

Properes actuacions

L’espectacle d’aquesta nit durarà poc més d’una hora i serà un petit tast del que les tres dives del swing tenen preparat. En total, ja tenen assajades una quarantena de cançons, i asseguren que n’aniran afegint a mesura que facin més espectacles. Després del concert a l’Hermitage, ja tenen algunes dates fixades per a properes actuacions. The Swing Girls actuaran al pub Villager, a Soldeu, els dies 27 de febrer i el 13 i el 30 de març.