Europa detecta una falta de normes de seguretat al treball

L’informe que va publicar ahir el Comitè Europeu dels Drets Socials considera que la legislació laboral andorrana necessita més reglaments de seguretat i higiene al lloc de treball. L’estudi, que analitza el nivell de compliment dels articles fixats per la Carta Social Europea, també ha detectat la falta d’un reglament contra els riscos de l’amiant i de les radiacions ionitzants i una protecció insuficient dels autònoms que treballen al Principat. El Comitè va concloure, a més, que l’import mínim de les indemnitzacions de malaltia i de les prestacions en cas d’accident de treball o de malaltia professional són insuficients. Pel que fa a l’assistència mèdica, el Comitè assenyala que no es dona prou cobertura a les persones que viuen a Andorra sense el permís de residència ni a a les persones que es desplacen entre estats.



El ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, va valorar positivament els resultats de l’informe. Ahir, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Espot va assegurar que els punts que incompleix Andorra segons el Comitè Europeu són una minoria en comparació amb les disposicions que ha superat. Dels 17 aspectes analitzats, el Principat ha superat 14 i s’han considerat de «no conformitat» cinc. L’estudi dels dos restants s’ha ajornat a l’espera de comptar amb informació addicional.

«Cal tenir en compte que en tots els articles on Andorra no compleix no hi ha gairebé cap país dels que han estat avaluats que hagi obtingut conformitat», va exposar Espot. Tot i així, el ministre va expressar la voluntat del Govern de posar remei a les conclusions negatives de cara a la propera avaluació. «En alguns punts es podria obtenir la conformitat amb els avenços que ja s’han fet des de la presentació de l’informe», va afegir. Les dades amb què es basa l’estudi comprenen articles i legislacions vigents del 2012 al 2015.

Justificació del govern

Espot va justificar la valoració negativa dels reglaments de seguretat i higiene afirmant que el Govern ja ha desenvolupat quatre reglaments en la matèria i des que es va presentar l’informe, n’ha enllestit tres més, referents a la manipulació de càrregues, el treball amb pantalles de visualització i la seguretat en els llocs de treball. Pel que fa a la manca d’un reglament contra els riscos de l’amiant, el demòcrata va recordar que el juny del 2017 es va aprovar una normativa reguladora per protegir els treballadors contra l’exposició a aquest material. «Per tant, s’entén que una part ja està solucionada», va dir.



Sobre la protecció inadequada dels treballadors independents, el ministre va assenyalar que a Andorra els treballadors per compte propi són com empresaris i no consten com a treballadors, motiu pel qual no se’ls aplica la Llei de seguretat i salut en el treball. Espot va fer incís en l’acord d’associació amb la UE, que permetrà millorar la seguretat social de les persones estrangeres.